На Покровском направлении был отбит редкий штурм оккупантов – видео

Впервые за долгое время на Покровском направлении враг бросил в бой бронетехнику. Однако бойцы 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской отбили механизированный штурм российских оккупантов.

Это произошло возле села Шевченко, отмечают в DeepState. В 155 ОМБР добавляют, что отбить штурм удалось благодаря слаженным действиям артиллерии и Сил беспилотных систем.

Оккупанты на Покровском направлении активные, однако значительное время они не пользовались тяжелой техникой. Это впервые за долгое время противник совершил механизированный штурм, задействовав тяжелую технику для прорыва обороны украинских защитников.

"Штурм состоялся не просто так, он является последовательной попыткой прорыва после предыдущего захода группы пехоты в Покровск. Однако загадкой остается место, которое выбрали для штурма, а именно район села Шевченко, а не Зверево, где враг нашел слабое место в обороне", – считают в DeepState.

Так или иначе, украинские бойцы отбили эту атаку, потому что техника захватчиков "уже давно является легкой целью для экипажей FPV-дронов, особенно на открытой местности".

Специалисты считают, что "стоит ожидать и быть готовым к подобным акциям", но скорее всего уже без техники, оккупанты "будут лезть своим самым большим ресурсом – пехотой".

155-я отдельная механизированная бригада им. Анны Киевской является соединением в Сухопутных войсках ВСУ. Бригада была создана в начале 2024 года, а уже осенью того года военнослужащие бригады проходили обучение во Франции и Польше. В декабре она вернулась в Украину и вступила в бои под Покровском.

Сейчас бригада вооружена французскими бронетранспортерами VAB, танками Leopard 2, колесными танками AMX-10RC, самоходными гаубицами CAESAR, ПЗРК Mistral и ПТРК MILAN. Также в составе 155 ОМБР действует батальон беспилотных систем Manticora и рота РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ уже заявляли, что российские войска накопили резервы на Покровском направлении и пытаются прорваться к районному центру. Бои продолжаются на южных подступах к Покровску вблизи указанного поселка Шевченко.

Отметим, что сейчас российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Основные усилия противника сосредоточены именно на этом направлении. В ОСУВ "Хортица" считают, что с зимы намерения врага изменились – тогда больше речь шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг.

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