Оккупация Покровска отменяется? Почему армия России теряет темп и что будет дальше. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить города Покровск и Мирноград, но объективно теряет темп. За месяц ее "ползучее наступление" стало вдвое менее эффективным. Атака на украинские города "в лоб" априори не принесет успеха, а взять их в кольцо и замкнуть его мешает умело выстроенная оборона ВСУ, помноженная на командирские лидерские качества генерала Михаила Драпатого.

Враг пытается атаковать практически вдоль всей линии фронта, но наиболее угрожающее направление – на Сиверск, Лиман и Новопавловку. Освобождение очередного населенного пункта на Сумщине – Кондратовки – результат нетипичного подхода к уничтожению врага, проявленного бойцами 225-й штурмового полка. Ситуация на этом участке полностью стабилизирована.

Такие оценки в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Сегодня, наверное, наибольшее внимание приковано к Покровску и Мирнограду. Враг пытается взять эти города в окружение. По вашим оценкам, действительно ли сейчас врагу недостаточно сил, численности своего войска для того, чтобы взять эти города "в лоб"? Как вы оцениваете перспективы врага взять их благодаря окружению?

– 110, 120, 130 тысяч – такие цифры я видел в открытых источниках в части российской группировки, сосредоточенной в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации. Достаточно долгий период времени, несколько месяцев россияне безуспешно пытались "в лоб" атаковать наши рубежи и позиции.

Заходы некоторых ДРГ в южные микрорайоны, в пригороды Покровска – это тактический эпизод, крайне неприятный и болезненный для нас, но вряд ли сейчас можно говорить про серьезные тенденции в части масштабирования угроз со стороны российской армии в рамках попыток оккупации Покровска. Скорее всего, это просто попытки найти слабые места в нашей обороне. Но говорить о том, что противник сможет в перспективе ближайших нескольких месяцев – от одного до трех – начать масштабные действия, связанные с оккупацией Покровска, я бы не рискнул.

У россиян на самом деле не хватает ресурсов. Противник понимает, что он не способен "в лоб" пробить наши инженерные фортификационные сооружения, которые окружен Покровск, и пытается расширить "створки" оперативного полуокружения Покровско-Мирноградской городской агломерации. Открываем карту DeepState и убеждаемся в том, что противник пытается все больше расширить тиски своих попыток оперативного окружения, в том числе до территории Днепропетровской области, пытаясь перерезать ключевые логистические артерии, которыми обеспечивается наша группировка, защищающая Покровск и Мирноград.

Но даже 110-130 тысяч российских войск явно недостаточно для реализации этой задачи. Все эти инженерные фортификации и стабильная логистика позволяют нам чувствовать себя достаточно уверенно. Все россказни российских Z-пропагандистов о том, что до конца текущего 2025 года российская армия будет способна оккупировать Покровск и Мирноград – это из серии сказок на ночь для диктатора Путина и его окружения.

С марта прошлого года продолжаются бои в районе Часового Яра. До полномасштабной войны там проживало 10 тысяч человек. В Покровске и Мирнограде кратно большее количество жителей. Понятно, что сейчас намного меньше, и тем не менее, жилая застройка, промышленная зона настолько велика, что россиянам нет смысла рассчитывать на какие-либо вменяемые территориальные приобретения в течение ближайших нескольких месяцев – от трех и более.

Поэтому, скорее всего, мы и далее, до середины октября, будем видеть ползучее наступление. Причем, тенденции этого наступления совершенно очевидны – масштабы российских приобретений от недели к неделе уменьшаются. Минувшая неделя – 99 квадратных километров, неделей ранее – 100 квадратных километров, еще неделей ранее – 156 квадратных километров, а еще неделей ранее, то есть четыре недели назад – 220 квадратных километров. Как говорится, тенденция налицо. Масштабы приобретений российской армии уменьшаются, несмотря на то, что количество российской группировки, задействованной в рамках так называемой "СВО", увеличивается. Больше российских войск на Покровско-Мирноградском направлении. Еще больше войск РФ за последние недели появилось на Сумском направлении. Но, как мы видим, войск больше, а продвижений меньше.

– Как я поняла из ваших слов, главная причина, почему враг не имеет большого успеха в районе Покровска и Мирнограда в том, что украинская армия смогла выстроить эффективную оборону? Это так?

– Генерал Драпатый и офицеры его штаба смогли организовать на достаточно высоком уровне очень эффективную оборону Покровска и Мирнограда. Мы помним достаточно катастрофическую ситуацию для украинской армии на этом участке фронта, которая была до назначения Драпатого на эту должность (Михаил Драпатый занял должность командующего Сухопутными войсками в июне текущего года. – Ред.). Организационные, лидерские, командирские качества Драпатого и его офицеров помогли в определенной степени стабилизировать ситуацию.

Понятно, что поддержка центра – украинского Генерального штаба – в части перебрасывания определенных сил и средств на этот участок фронта также этому способствовали.

Но в контексте ситуации на поле боя я бы обратил внимание на иные участки фронта – Новопавловское, Сиверское, Лиманское направление. Там ситуация еще далека от идеальной. Тут противник наращивает свои усилия и все чаще использует мотопехотные штурмы. Да, в этих штурмах задействовано не большое количество бронетехники, в том числе танков, но большое количество мотоциклетной и приспособленной автомобильной техники позволяет россиянам достаточно быстро перемещаться через так называемую kill-зону, что создает для нас проблемы.

То есть, фактор командирских лидерских качеств, помноженный на фактор достаточных ресурсов в определенном месте в определенное время определяет стойкость украинской обороны.

Но тут у меня двоякое ощущение. С одной стороны, главком ВСУ Сырский заявляет о том, что в последнее время нам нехватает артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а с другой стороны, Министерство обороны Украины и другие структуры, которые обеспечивают украинскую армию, говорят о том, что поставки происходят в определенные сроки и в достаточных объемах. Я думаю, что ситуация на поле боя будет тем самым маркером, который определит, достаточно ли у украинской армии ресурсов для реализации задач стратегической обороны на всех участках фронта.

Мы также должны понимать, что здесь и сейчас российская армия готова привлекать все имеющиеся у нее ресурсы для реализации хотя бы части плана, определенного в рамках летней составляющей масштабного российского наступления. Кстати, я считаю, что не следует рассматривать летнюю наступательную кампанию 2025 года как отдельный кейс. Это де-факто то самое наступление, которое продолжается с октября 2023 года.

– Вы упомянули о Новопавловке, Сиверске и Лимане. Таким образом, мы видим, что противник пытается активно действовать на нескольких направлениях. Допускаете ли вы, что, при большом желании, враг мог бы перебросить на Покровское направление в два раза большую группировку и мог бы иметь больше шансов на успех?

– Да, безусловно. Концентрация соответствующих сил и средств на отдельном участке фронта создает преимущество. Но готов ли противник идти на реализацию именно такого варианта воздействия на украинские Силы обороны? Я думаю, вряд ли.

Почему? Потому что противник одновременно пытается атаковать наши рубежи и позиции как на юге Запорожской области в направлении от Васильевки и на север в направлении на Запорожье, так и, собственно говоря, на диаметрально противоположном участке фронта, на Сумском направлении. Противник пытается атаковать наши рубежи и позиции, расширять плацдарм восточнее Волчанска и формировать плацдармы на приграничье в районе населенного пункта Меловое Харьковской области. Он также пытается расширять плацдарм на правом берегу реки Оскол в восточной части Харьковской области. Противник продолжает упорно формировать плацдармы на Лиманском и на Северском направлениях.

То есть, он давит практически на всех участках 1200-километровой линии боевых сопротивлений, пытаясь найти слабые места в нашей обороне. В перспективе, найдя эти участки, вполне вероятно, он может атаковать там большим количеством сил и средств. Но любое масштабное перемещение сил и средств четко фиксируется украинской разведкой.

Соответственно, украинский Генеральный штаб, думаю, будет предпринимать соответствующие меры противодействия. В случае, если происходит соответствующая перегруппировка российских войск на те или иные участки фронта, также синхронизованно с российским перемещением будет происходить и перемещение наших сил и средств. А ключевой фактор для нас – это фактор инженерных фортификаций.

Надеюсь, невзирая на огромное количество критических замечаний, к качеству наших фортификаций нам удалось создать систему фортификационных оборонных сооружений, которая позволяет нам, с одной стороны, максимально замедлять продвижение российских войск, с другой стороны, максимально уменьшать количество наших потерь при увеличении маркированных российских потерь.

– Хорошие новости с Сумщины. Освобожден еще один населенный пункт, Кондратовка. Считаете ли вы, что есть вероятность того, что Сумская область может быть полностью освобождена от оккупанта?

– 225-й штурмовой полк. Именно ребята этого подразделения провели успешную контрнаступательную операцию. Достаточно нетипичный подход к реализации задач по уничтожению противника дал результат.

В принципе, в этой ситуации мы не перли "в лоб", неся абсолютно нерациональные и ничем не обоснованные потери. Мы буквально постепенно сжимали в кольце окружения российскую группировку войск, которая исчислялась подразделениями трех батальонов. Да, по численности их было намного меньше, чем штатная численность батальонов. По разным оценкам, от 310 до 800 человек личного состава, потому что батальоны до этого были основательно потрепаны в боях. Но тем не менее, даже три сотни уничтоженных российских военнослужащих – это неплохой итог контрнаступательной операции.

Парадокс ситуации состоит в том, что россияне имели достаточно амбициозные планы по части оккупации буферной зоны при границе с Сумской областью, но все эти планы и ожидания превратились в мыльный пузырь в связи с тем, что украинская армия действовала под прикрытием тех самых фортификаций, которые в свое время были построены, в том числе при содействии местной военно-гражданской администрации.

Соответственно, в таких условиях мы, заманивая противника в ловушку, создаем условия для того, чтобы системно и методично перемалывать российские штурмовые подразделения, которые врываются на нашу территорию. Ситуация далека от идеальной, но то, что на территории Сумской области нам удалось стабилизировать фронт – это очевидно.

Этот участок фронта, в отличие от некоторых иных, у меня не вызывает тревог и переживаний в части того, что мы не сможем удержать ситуацию. Но то, что противник в рамках летнего эпизода наступательной кампании будет пытаться и далее искать слабые места в нашей обороне – это очевидно. А то, что в Кондратовке россияне понесли потери – ну что ж, не мы пришли на территорию Российской Федерации, а они пришли с оружием в руках, и противник был уничтожен.