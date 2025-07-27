Продолжаются стабилизационные мероприятия: в ВСУ показали подробности освобождения Кондратовки на Сумщине. Видео

Украинские военные освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Село, расположенное в Хотинской общине, контролируется Силами обороны.

В Страткоме ВСУ 27 июля сообщили, что воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск", а также благодаря силам и средствам старшего начальника, был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

"По состоянию на сейчас в освобожденном населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия. Борьба продолжается! Вместе победим!" – говорится в сообщении.

В населенном пункте подняли флаг Украины.

В группировке войск "Курск" официально подтвердили в комментарии "Суспільному", что украинские защитники действительно освободили Кондратьевку Сумской области.

Что предшествовало

Первые сообщения об освобождении села Кондратовка появились 25 июля – соответствующую информацию предоставили аналитики проекта DeepState. По их данным, 225-й отдельное штурмовое подразделение завершило зачистку и закрепление на территории Кондратьевки.

"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери", — написали в DeepState.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают возвращать под свой контроль каждый метр родной земли. Так, наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова в Николаевской области.

Несмотря на победные реляции из России, оккупанты платят чрезвычайно большую цену за свое незначительное продвижение вглубь украинских территорий. Ежедневно украинские защитники тем или иным способом "отминусовывают" тысячу захватчиков, говорит главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

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