Украинские защитники освободили два села на Сумщине

По состоянию на 25 июля Силы Обороны Украины освободили Кондратовку на Сумщине, нанеся серьезные потери противнику. Двумя сутками ранее украинские защитники освободили соседнюю Андреевку – уже второй раз в этом году.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Отмечается, что освобождение Кондратовки – работа бойцов 225-й ОШП, которые "завершили операцию по зачистке и закреплению позиций в населенном пункте".

Это уже второе освобожденное село на территории области, которое стало результатом эффективных действий именно 225-го ОШП.

При освобождении обоих населенных пунктов противник понес значительные потери, в частности пострадали батальоны 40-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты, а также мотострелковый батальон 30-го отдельного мотострелкового полка. Более того, командир последнего батальона оккупантов был ликвидирован.

В Кондратовке оккупанты "находились в окружении достаточно длительное время, их пришлось выкуривать", что заняло определенное время. Достижение такого успеха стало возможным благодаря эффективной тактике и нестандартным методам ведения боя, которые применяет 225-й отдельный штурмовой полк.

"В очередной раз это подразделение продемонстрировало способность проводить профессиональные наступательные операции, подтверждая высокий уровень подготовки и эффективности", – отмечают аналитики DeepState.

Кондратовка – поселение в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области. Глава Хотинской громады Николай Торяник утверждал, что на момент оккупации села его население составляло шесть человек.

"В Алексеевке два человека и шесть – в Кондратовке. Связи с ними нет, эвакуировать их тоже никак, потому что там – русские. Из Владимировки, Новониколаевки и Андреевки население эвакуировали", – говорил он.

В 225-й ОШП показали, как сейчас выглядит Кондратовка – этому видео всего неделя.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Украины продолжают возвращать под свой контроль каждый метр родной земли. Так, наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова в Николаевской области.

Несмотря на победные реляции из страны-агрессора России, оккупанты платят очень большую цену за свое незначительное продвижение вглубь украинских территорий. Ежедневно украинские защитники ежедневно тем или иным способом "отминусовывают" тысячу захватчиков, говорит главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.

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