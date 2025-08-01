Враг непрерывно ищет пути продвижения: в ВСУ рассказали о текущей ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Восточном направлении крайне сложная. Города Покровск и Мирноград и их окрестности оказались в эпицентре главного удара российских оккупантов.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск Хортица в Telegram в пятницу, 1 августа. Военные рассказали о текущей ситуации на Покровском направлении.

Как отметили в ОСУВ Хортица, российские оккупанты непрерывно отправляют на штурмы малые пехотные группы. Пытаясь найти пути продвижения враг массированно бьет КАБами и артиллерией, применяет рои FPV-дронов.

Силы обороны держат позиции и наносят россиянам колоссальные потери. Но несмотря на это, оккупанты пытаются продвигаться вперед. Однако украинские воины продолжают уничтожать врага, нивелируя его планы.

"Нелюди разрушают город, так же как и другие населенные пункты Украины. Но Покровск ведет борьбу, наши воины продолжают уничтожать оккупантов, нивелируя планы врага", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за сутки по состоянию на 16:00 на Покровском направлении российские захватчики совершили 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Украинские защитники сдерживают натиск и отбили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.

Покровск остается основной целью врага, который любой ценой пытается оккупировать город. Для этого россияне стягивают дополнительные резервы.

Как рассказал пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" Максим Бакулин, в последнее время командование РФ применяет тактику мясных штурмов, круглосуточно отправляя малые группы оккупантов в сторону позиций украинских войск. Украинские защитники держат оборону и не позволяют врагу приблизиться к административным границам области.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается под контролем украинских войск. Он отметил, что на этом направлении наибольшая интенсивность боев, но наши подразделения держат позиции.

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