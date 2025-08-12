Врагу под Покровском надо еще 10 тысяч солдат: Ступак оценил опасность окружения города

Последнее время на фронте можно наблюдать довольно странные действия врага. На Сумщине зафиксировано существенное снижение активности вражеских ДРГ, где враг сосредоточился исключительно на тактике террора с помощью дронов, уничтожая все, что может попасть с неба. В то же время в районе Часового Яра противник практически прекратил атаки украинских позиций. Почему это происходит? Не исключено, что враг перебрасывает силы на наиболее приоритетное для себя направление – Покровский. Сейчас группировка российских оккупационных войск на этом участке составляет около 110 тысяч. Если усилить ее еще на 10-20 тысяч, враг может ускорить темпы наступления.

В городе Покровск зафиксировано вражеские ДРГ. Их задача – дезорганизовать оборону города и отвлечь Силы обороны. Российские войска стремятся взять города Покровск и Мирноград в кольцо и заставить украинские подразделения оставить позиции или сдаться. Если так называемая "горловина" возможного котла будет сужена до менее чем 10 километров, возникнет критическая необходимость в отводе войск и эвакуации техники, чтобы не повторять сценарий Угледара, где при отходе Силам обороны были нанесены значительные потери.

Что касается сценария обмена территориями между Украиной и страной-агрессором Россией, то он абсолютно исключен, ведь Конституция Украины не предусматривает этого, а подобные действия составляют государственную измену. В случае, если это произойдет, это будет означать "моментальную уголовную ответственность" руководителя страны и социальный взрыв, который превзойдет по масштабам оба Майдана.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Могли бы вы объяснить странную ситуацию, сложившуюся на некоторых участках фронта? Активность вражеских ДРГ на Сумщине существенно снизилась. В то же время вблизи Часового Яра враг совершил всего один штурм. Конечно, эти населенные пункты, как и все остальные вдоль линии фронта враг продолжает обстреливать. Как вы можете это объяснить? Предполагаете ли вы, что это недаром происходит накануне саммита Путина и Трампа на Аляске, который запланирован на 15 августа, чтобы перебросить дополнительные силы под Покровск и существенно изменить ситуацию?

– Да, Покровск является очень важным для россиян. Покровск, Константиновка, Днепропетровщина, куда они массово пытаются двигаться. Я думаю, это является приоритетом и, скорее всего, скопление сил будет именно там. Это одна причина.

Другая причина заключается в том, что, возможно, есть определенные несогласованности в позициях российского верховного командования. Возможно, это провоцирует определенную паузу в появлении диверсионных групп на Сумщине. Там у врага стоит вопрос о выживании, а не о продвижении вперед. Именно о выживании и об удержании позиции. Поэтому о ДРГ там пока речь не идет вообще. Они применяют исключительно тактику террора дронами, уничтожают автозаправочные станции, емкости, бочки с газом и тому подобное. Все, что видят, все уничтожают. Тактика "выжженной земли".

Что касается остальных направлений, то я допускаю, что, возможно, это определенная техническая пауза или переброска сил на Покровское направление, где самый большой приоритет и где они действительно ожидают результатов.

Что касается привязки к определенным датам, то я больше чем убежден, что российское военное командование вообще не отвлекается ни на 15 августа, ни на 28 августа, ни на 1 сентября. Будет политическое указание, они будут делать. Указания нет – выполняют предварительную предоставленную команду – взять населенные пункты Украины.

– По предварительным оценкам, под Покровском враг сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч. Считаете ли вы, что усиление этой группировки еще, скажем, на 50 тысяч может существенно изменить ситуацию?

– Может. Конечно, может. Не 50 тысяч, а даже 20 тысяч может изменить ситуацию, потому что давление на город не прекращается. В центре города уже есть российские ДРГ, они появляются по двое, по трое. Наши военные сообщают, что регулярно их находят. Они начинают где-то там накапливаться, поджигать что-то в домах, и таким образом их вычисляют.

– Но все же известно, что городские бои – это довольно сложная история. Какой план может быть у врага? Просто окружить этот участок, заставить наши Силы обороны выйти?

– Еще немного о ДРГ. Их задача – дезорганизовывать оборону Украины, если мы говорим за россиян. Они появляются в городе, где-то стреляют в наших военных, где-то выбивают, мы отвлекаемся на поиски ДРГ. А в это время они с флангов продолжают нас дожимать. В принципе, это друг другу не мешает.

Естественно, что у РФ стоит задача – не ввязываться в городские бои, как это было в Бахмуте, положить там 20 тысяч человек. Никто не хочет этого, никто не имеет желания, ведь это долго и сложно. А вот взять в кольцо – это другое дело.

И здесь, конечно, цель номер один – взять в кольцо и либо здесь всех убить, либо всех захватить в плен. И первое, и второе россиянам подходит. В придачу захватить технику и вооружение – это огромная победа.

Вариант номер два, возможно, не такой приемлемый, но все равно для врага очень привлекательный – Украина самостоятельно выходит из этой локации и россияне максимально быстро, как на контурных картах, заштриховывают определенную территорию и говорят: "Все, мы это захватили". А после этого получают свои награды.

Я уверен, что у них поставлена задача: кто первый возьмет Покровск, кто первый сделает "флаговтик" в центре города, тот может рассчитывать на генеральские погоны, на звание "героев России" и значки, медали, ордена, все, как положено.

– Итак, если Силы обороны оставляют эту территорию, враг заходит в Покровск, Мирноград и города сдаются без всякого сопротивления?

– Если будет команда на отвод наших войск, то да. Вспомните город Угледар. Там стояли до последнего. И именно во время отхода наши военные несли наибольшие потери. Они выходили, а россияне стреляли с флангов, был перекрестный огонь. Многое было потеряно из экипировки, из вооружения, потому что выходили в последний момент.

Как по мне, если размер "горловины" этого котла будет менее 10 километров, то вопрос об отходе становится максимально актуальным, насущным, и нужно постепенно вывозить оборудование, чтобы оно не досталось врагу. Потому что зачем его покупали, зачем волонтеры собирали на него средства, зачем государство платило за это, чтобы потом в последний момент все это взорвать? Это нерационально.

– Итак, если подытожить, вы предполагаете, что в условиях, если враг усилит свою группировку, например, за счет перебрасывания сил с других направлений фронта, он сможет иметь на Покровском направлении определенный успех?

– К сожалению, да. Я очень стараюсь быть объективным, но если туда даже немножечко докинут людей, даже 10-15 тысяч, этого будет достаточно для того, чтобы усилить атаки. И вот мы видим, что они уже и Родинское обходят. То есть каждый день продвижение все больше и больше. Если дополнительные силы появятся, то город Покровск падет быстрее, возможно, даже до начала сентября.

– Последний вопрос – относительно идеи обмена территориями. Как вы относитесь к этому? И считаете ли, что это возможно даже чисто теоретически?

– Как по мне, это невозможно. Президент не может этого выполнить. Прежде всего, в Конституции такой нормы нет, мол, это забирайте, отсюда мы выходим, вот вам это, а вы нам взамен это отдавайте. Как мериться? Ходить за аршинами? Две совместные группы будут ходить измерять эти территории? Такого точно не будет. Это первое. А второе – это уголовная ответственность. Такие деяния – это государственная измена. Поэтому никаких обменов не будет.

Если бы у нас чисто теоретически была территория, например, в Курской области... Сейчас я смотрю на карту, там у нас есть 5 квадратных километров – это ни о чем. И в Теткино еще 11. То есть вместе 16 квадратных километров. Если бы у нас эта территория была, то теоретически да, можно было бы обменять. Но конечно, россияне на это бы не пошли. Они бы сказали, мы не будем меняться своими территориями.

Но обмен территориями, который будет выглядеть так: мы выходим, например, из Донецкой области, а вы выходите из Харьковской, – я себе такого представить не могу. Это моментальная уголовная ответственность и взрыв внутри страны, гораздо больший по масштабам, чем первый и второй Майданы вместе взятые.