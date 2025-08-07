'Враг сейчас на паузе': оккупанты снизили активность под Часовым Яром, – военный

На Краматорском направлении под Часовым Яром в течение 6 августа российские оккупационные войска совершили один штурм позиций Сил обороны. Противник снизил свою активность.

Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец. В эфире телемарафона "Единые новости" он поделился подробностями.

"Враг сейчас на паузе. Они ожидают наступательных действий с Торецкого направления. Ведь если эти два направления объединятся, то враг активнее и скорее будет наступать на Константиновку. В целом ожидаем возобновления штурмовых действий на этом направлении", – рассказал военный.

Согласно его уточнению, одно боестолкновение носило локальный характер. Захватчики пытались проводить некую разведывательную деятельность и продвигаться в сторону украинских защитников.

Запорожец заявил, что ситуация в самом городе контролируемая, воинам удается удерживать позиции и уничтожать оккупантов.

"В целом ситуация контролируемая. Мы уничтожаем врага на подступах, одновременно не даем ему находиться в центральных частях города. Также не даем врагу инфильтроваться... в направлении окраины Часова Яра, где есть возможность сдерживать врага", – сказал подполковник.

В соответствии с официальным отчетом Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки (6 августа) на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково. Всего на всей линии фронта – 147 боев.

Что предшествовало

Еще в конце июля российское минобороны поспешило похвастаться якобы полным захватом Часова Яра в Донецкой области. Пропагандистские каналы мгновенно подхватили это заявление, но вражескую дезинформацию опровергли украинские военные.

Для штурмов города противник использовал солдат из президентского полка Федеральной службы безопасности РФ – подразделения, которое обычно выполняет церемониальные обязанности вокруг Кремля. Также захватчики активно применяли тяжелую бронированную технику и даже современные роботизированные комплексы.

По состоянию на 6 августа часть города контролировали российские войска, часть – украинские силы.

Как писал OBOZ.UA, руководство российских оккупационных войск до конца 2025 года планирует сформировать 10 новых дивизий – две из них уже созданы. Поэтому, как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина не имеет другого выбора, "как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск".

