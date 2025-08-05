Россия до конца года хочет сформировать 10 новых дивизий: Сырский отметил необходимость продолжать мобилизацию

Руководство российских оккупационных войск до конца 2025 года планирует сформировать 10 новых дивизий – две из них уже созданы. Поэтому Украина не имеет другого выбора, "как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск".

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, рассказывая о совещании по итогам деятельности ВС Украины в июле. Также в армии, как отметил он, будет продолжаться корпусная реформа, чтобы управление стало более эффективным.

"Подавляющее большинство вновь созданных армейских корпусов приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск", – проинформировал генерал.

Потери и темпы мобилизации в ВС РФ

Общие потери оккупантов в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно.

Ситуация на передовой

Сырский заявил, что "это был очень напряженный месяц". На востоке агрессор пытался наступать практически по всей ЛБЗ, используя тактику "тысячи порезов", то есть небольшие группы захватчиков для постоянных штурмов. Наши защитники мужественно отражали вражеские атаки.

Самая сложная ситуация – на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении есть успехи в освобождении территории Сумской области.

"Продолжаем вести боевые действия на Курщине", – сообщил главнокомандующий.

"В ответ на активизацию Россией обстрелов нашей тыловой инфраструктуры, мирных городов, разрушения жилых домов, убийств гражданских украинцев, усиливаем противовоздушную оборону, масштабируем направление дронов-перехватчиков воздушных целей", – рассказал он.

У украинских воинов есть заметные успехи в применении средств DeepStrikе. Благодаря им поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника.

"Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в частности складам "Шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, благодаря совершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд имеем постоянную динамику существенного роста эффективности уничтожения противника и, как следствие, усиливаем непосредственную поддержку пехоты на поле боя", – отметил Сырский.

В конце своего отчета он поблагодарил украинских воинов и отметил: "Впереди еще один тяжелый месяц. Противник будет увеличивать натиск. Но наша общая задача – не дать врагу достичь его целей. И мы эту задачу выполним".

Что предшествовало

Военно-политическое руководство РФ продолжает прилагать максимум усилий, чтобы завлечь на войну против Украины как можно больше пушечного мяса.

Теперь российские полицейские начали получать дополнительные выплаты за вербовку задержанных.

В Саранске сотрудники военкомата пошли на откровенное ноу-хау: заманивают на войну алкоголиков и бездомных не идеологией или деньгами, а водкой и сигаретами. А из села Седанка на Камчатке на "СВО" забрали всех мужчин трудоспособного возраста. За это населенному пункту дали особое "звание" и поставили памятник.

Как ранее писал OBOZ.UA, кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие крупные призывы и в целом увеличить численность армии страны-агрессора.

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