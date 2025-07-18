"Стреляйте из рогаток": 15 российских пушек уничтожили ВСУ в Донецкой области. Видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады нанесли врагу ощутимые потери благодаря скоординированной работе артиллерии, разведки и дронов. Пилоты беспилотных систем уничтожили 15 российских пушек на Лиманском направлении.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады. Работа наших защитников существенно снизила огневой потенциал российских захватчиков.

"Это колоссальная комплексная работа нашей артиллерии, разведывательных подразделений и ударных дронов, которая существенно снизила огневой потенциал оккупантов на Лиманщине", – говорится в сообщении.

В заметке военных также прозвучал саркастический призыв к российским военным: "Стреляйте из рогаток, ублюдки".

По данным Генерального штаба ВСУ, за 18 июля на Лиманском направлении армия РФ осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголовое и Торское.

За минувшие сутки, 17 июля, на этом направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголово.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Вооруженных сил Украины установили украинские флаги в населенных пунктах Воскресенка и Ялта в Донецкой области. Российские оккупанты лишь недавно отчитались об их захвате.

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