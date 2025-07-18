Украинские военные подняли боевые флаги над селами Ялта и Воскресенка, о захвате которых заявляла РФ. Видео

Воины Вооруженных сил Украины установили украинские флаги в населенных пунктах Воскресенка и Ялта в Донецкой области. Российские оккупанты недавно отчитались об их захвате.

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Как сообщила пресс-служба 20-го армейского корпуса, свои боевые знамена установили бойцы 31-й отдельной механизированной бригады и 505-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Военные также распространили видео сбросов с дронов по оккупантам на территории села Воскресенка и поселка Ялта Донецкой области.

Защитники уничтожили врага на указанных участках фронта и подняли украинские флаги.

Когда российские пропагандисты ежедневно отчитываются о "продвижении вперед" и "захвате новых позиций", защитники Украины "молча, без лишнего шума, заходят на эти "захваченные" территории и поднимают над ними украинские флаги", рассказали в ВСУ.

"Это наша земля. И лучше туда не соваться. Потому что чужакам здесь очень быстро могут отсоединить ручки, ножки – а вместе с ними и желание "освобождать" чужую страну", – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что это не просто жесты – это сигналы.

"Сигналы о том, что мы возвращаем свое. И остановить нас невозможно", – заявили военные.

25 июня в минобороны РФ объявили, что армия РФ якобы "освободила" поселок Ялта на Донетчине. Утверждалось, что туда вошли подразделения группы "Восток".

А 15 июля Z-"военкоры" заявили, что войска 36-й армии ВС РФ якобы "освободили" село Воскресенка, и распространили видео с флагом РФ, развернутым оккупантами в захваченном украинском населенном пункте.