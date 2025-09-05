Превратили в металлолом: украинские воины на Донецком направлении уничтожили российский ЗРК 'Бук' М1 за $10 млн. Видео

Украинские военные продолжают минусовать военную технику, живую силу и укрытия оккупантов по всей линии фронта. Недавно бойцы из отдельного отряда специального назначения "Лазарь" превратили в металлолом вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" М1.

Об этом сообщили военные 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины. Стоимость пораженной техники составляет 10 млн долларов.

Подробности

"Бойцами ОЗСП "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен ЗРК БУК М1 (SA-11/17) стоимостью 10 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Российские захватчики прятали ценную бронемашину в одном из заброшенных зданий, однако бдительное зрение наших военных разрушило планы врага. С помощью беспилотников российскую технику удалось уничтожить во время попыток оккупантов перегнать ЗРК в более безопасное место.

Феерическое видео является тому подтверждением.

Что известно о ЗРК "Бук" М1

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" был принят на вооружение войск ПВО Сухопутных войск в 1983 году. Его серийное производство наладили на базе предприятий, которые ранее выпускали комплексы семейства "Бук".

Самоходная огневая установка 9А310М1 по сравнению с предыдущей версией 9А310 способна на 25–30% эффективнее обнаруживать и сопровождать цели на больших расстояниях. Она обеспечивает распознавание самолетов, баллистических ракет и вертолетов с вероятностью не ниже 0,6. Для подсветки целей применяется 72 частоты (вместо 36), что значительно повышает устойчивость к помехам.

Командный пункт 9С470М1 может одновременно принимать данные от собственной станции обнаружения и от пунктов управления ПВО дивизий или армии о шести различных целях. Также он позволяет проводить комплексное обучение расчетов и боевых подразделений ЗРК.

В состав комплекса входит усовершенствованная станция обнаружения и целеуказания 9С18М1 "Купол-М1", оснащенная плоской угловой фазированной решеткой и установленная на самоходном гусеничном шасси ГМ-567М, унифицированном с другими машинами комплекса. Ее длина составляет 9,59 м, ширина – 3,25 м, высота – 3,25 м (8,02 м в рабочем положении), масса – 35 т.

Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы подразделения "Феликс" на Купянском направлении успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский прибор радиоэлектронной борьбы. Кроме того, было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!