На Купянском направлении ГПСУ уничтожили три пункта управления врага и средство РЭБ. Видео

Украинские пограничники на Купянском направлении успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский радиоэлектронной борьбы.также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ.

Операцию провели бойцы подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины. Они системно отслеживают и уничтожают вражеские средства, а также пункты управления БПЛА на Харьковщине.

"Ликвидировано с десяток оккупантов, уничтожено 3 пункта управления, средство РЭБ и электронное оборудование врага", – сообщили в "Фениксе".

В ГПСУ добавили, что пограничники эффективно защищают украинскую границу и являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Какова ситуация на Купянском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, за 26 августа на Купянском направлении российские подразделения совершили пять безрезультатных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

За предыдущие сутки, 25 августа, на Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

