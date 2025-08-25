Роковая ночь: пограничники уничтожили позицию запуска дронов, машины и укрытия оккупантов. Видео

Воины Государственной пограничной службы Украины показали свои удары по врагу на Южно-Слобожанском направлении. Укрытия, позиции и техника захватчиков познакомились со сбросами с дронов ГПСУ.

Видео боевой работы опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале в понедельник, 25 августа. Известно, что кадры сняты на севере Харьковской области, но точные локации не указаны.

Атаковали оккупантов пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "СТРИКС", а цели помогали искать аэроразведчики главного оперативно-розыскного отдела (ГОРО).

В ГПСУ зафиксировали потери у государства-агрессора России. "Роковая ночь для оккупантов: встречу с дронами не пережили сразу восемь автомобилей, позиция запуска БпЛА и четыре укрытия врага", – говорится в заметке.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении

За прошедшие сутки (24 августа) на Южно-Слобожанском направлении, согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил, агрессор пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

Всего в течение воскресенья, 24 августа, на всей линии фронта зафиксировано 159 боевых столкновений.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабной войны составили 1 миллион 76 тысяч 940 человек.

