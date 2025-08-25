ВСУ отминусовали 870 оккупантов, танк и 8 ББМ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 76 тыс. 940 человек.

Ликвидированы также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 24 августа, украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 130), восемь боевых бронированных машин (23 175), 48 артиллерийских систем (31 946).

Потерял враг также 291 БПЛА оперативно-тактического уровня (53 347), 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (59 672) и четыре единицы спецтехники (3 948).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 472 РСЗО, 1 211 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 598 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 августа, БпЛА атаковали крупнейший морской порт РФ на Балтике Усть-Луга. Там вспыхнул масштабный пожар. Поражение осуществили Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ.

Также ударные дроны атаковали российскую Сызрань. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

