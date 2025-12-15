Растут ли угрозы Украине со стороны Приднестровья и на что может пойти Тирасполь под давлением Москвы: анализ ситуации

На этой неделе в украинском информационном пространстве вновь активно заговорили об угрозах из "ПМР". В частности, в СМИ со слов источника в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о растущей активности агентов российских спецслужб в Приднестровье, усилении мобилизационных мер, призыве резервистов, расконсервации оружия на складах, а также организации в квазиреспублике производства БПЛА и открытия центров обучения операторов дронов. То есть угрозы растут? Давайте разберемся.

Прежде всего хочу обратить внимание на то, что угроза со стороны Приднестровья существует уже четвертый год – с первого дня полномасштабного вторжения, но отличается по степени интенсивности. Уровень этой угрозы можно оценить как код "красный", "желтый" и "зеленый". И единственный раз, когда был "красный" – это февраль 2022 года.

На протяжении практически всего периода полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину преимущественно был код "желтый", а сами приднестровские власти время от времени запускали панические настроения в квазиреспублике о том, что Вооруженные силы Украины вот-вот могут начать зачистку "ПМР". То есть само же образование боится, чтобы его не зачистили.

Но что меняет последняя озвученная информация об угрозах Украине? Чтобы это понять, для начала изучим состав сил, которые сейчас размещены в недореспублике.

Силы и средства в "ПМР"

Стоит отметить, что силы и средства противника в Приднестровье за последние не то что несколько месяцев, а в целом четыре года каким-либо качественным или количественным образом не изменились.

Численность российского контингента в "ПМР" составляет не более 1 700 человек, и с 2022 года они несут службу в усиленном режиме на следующих объектах:

– 1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасна);

– аэродром "Тирасполь";

– 82-й ОМСБ (г. Бендеры);

– 113-й ОМСБ (г. Тирасполь);

– 540-й отдельный батальон управления и МТО (г. Тирасполь);

– 450-й военный госпиталь (г. Тирасполь);

– отделение российской военной прокуратуры и отделение военной контрразведки ФСБ РФ (г. Тирасполь).

Что же до незаконных вооруженных формирований Приднестровья, то их численность не превышает 7,5-8 тысяч человек, и с 2022 года они несут службу в боевой готовности "постоянная". Но, откровенно говоря, почти за четыре года такого режима это не слишком соответствует действительности.

Если же говорить о средствах этих группировок, иными словами – о технике, то "ПМР" имеет на вооружении:

– танки – около 11 боеспособных ОБТ модификаций Т-64Б/БВ и Т-72. Около 30 танков Т-64Б/БВ, Т-72 и Т-55 в небоеспособном состоянии;

– ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, часть из которых в небоеспособном состоянии с невозможностью проведения ремонта;

– ствольная артиллерия – около 60 единиц в составе 122-мм гаубиц Д-30, 85-мм дивизионных пушек Д-44 и 100-мм противотанковых орудий МТ-12.

– РСЗО – около 20 единиц в составе 122-мм БМ-21 "Град"/ВВ-21.

Даже если представить, что вся эта техника неким чудесным образом станет исправной – а чудес не бывает, – то все же даже при таком раскладе ее бы не хватило для создания реальной угрозы вторжения со стороны "ПМР" в Одесскую область. А если бы это случилось, то ее уничтожение заняло бы считаные дни – со всеми негативными последствиями для "республики".

То есть угрозы со стороны Приднестровья для Украины нет? Вывод не совсем правильный.

Гибридная угроза

Угроза прямого вторжения в Украину со стороны Приднестровья – это самоубийственная миссия для тех, кто попробует его осуществить. Но вот диверсионная деятельность вдоль протяженности всей многокилометровой границы – такой сценарий вполне реален.

Тем более если мы говорим о подготовке пилотов fpv-дронов в Приднестровье – эти средства вполне могут быть применены для совершения терактов и диверсий в приграничной зоне.

Причем речь может идти не только об угрозе повышения диверсионной деятельности вдоль границы, но и не исключена подготовка диверсантов для отправки в тыловые районы Одесской области и непосредственно в саму Одессу.

Поэтому, если говорить о прямом, явном вторжении с территории Приднестровья, эта угроза на сегодня минимальна, в свою очередь гибридный фактор диверсионной деятельности сохраняет свою актуальность. Тем более что на территории "ПМР" могут проходить подготовку диверсанты именно такой специфической направленности.

И в контексте этой угрозы возникает вопрос: как Украина будет реагировать, если Тирасполь под давлением Москвы пойдет на такую эскалацию?

Вопрос риторический?

