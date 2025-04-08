Российская угроза заставила Польшу и страны Балтии принять ряд мер: насколько они готовы к вероятному вторжению

Литва, Латвия, Эстония, а также Польша озаботились своей безопасностью еще в 2014 году, когда началось гибридное российское вторжение в Украину. Но только сейчас их озабоченность переросла в действия по повышению обороноспособности – возведение фортификаций и минирование на границе с РФ и Беларусью.

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Более того, руководители этих стран также объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, ограничивающей применение противопехотных мин.

Но достаточно ли этих мер для обороны и смогут ли страны Европы выдержать вероятное вторжение агрессора? Давайте разберемся.

Возможности России

В начале января 2025 года в статье "Как Россия может использовать перемирие для наращивания военного потенциала: анализ возможностей врага" я отмечал, что если дать РФ хотя бы год "перемирия", она накопит достаточный не только для продолжения войны в Украине потенциал, но и для проведения быстрой общевойсковой наступательной операции против стран ЕС. В первую очередь под угрозой Польша, Эстония, Литва и Латвия.

По самым скромным подсчетам, через год "перемирия" Россия сможет себе позволить выделить для удара по соседним странам ЕС до 500 танков, 1 500 ББМ, 1 000 артсистем и до 100 тысяч л/с войск. И этого количества вполне хватит для того, чтобы в максимально короткие сроки захватить страны Балтии либо прорубить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

Тогда я слышал немало критических доводов, например: как российские оккупационные войска с таким потенциалом смогут воевать в Европе, если стотысячная группировка, состоящая из подразделений и формирований трех групп войск, с октября 2023 года наступала с Авдеевского направления на Покровск и до сих пор не то что не захватила этот важный узловой город, но и даже не начала бои за него? При этом с октября 2023 года эта группировка преодолела по прямой 35 километров, а тут европейские страны, члены НАТО!

В том-то и проблема, что эти страны, даже граничащие с Россией, продолжают жить в обычном европейском будничном укладе, а не в режиме военного положения. И именно этот фактор обычной мирной жизни, не позволяющий гипертрофировать оборонные действия, станет решающим в определении успехов РОВ – причем не на пользу стран, которые окажутся целью для оккупантов.

Готовность к обороне

Когда мне приводят в пример Покровск и задают вопрос: как ты видишь прорубание Сувалкского коридора в более чем 65 километров через Польшу, армия которой сейчас считается одной из самых современных и боеспособных в Европе, если РОВ 35 километров до Покровска ползли полтора года?

Ответ прост. От Авдеевки до Покровска российские войска ползли через наши линии обороны, бесконечные рубежи, препятствия в виде фортификаций и заграждений. А также им препятствовали бригады Сил обороны Украины, имеющие колоссальный боевой опыт, которого нет ни у одной армий НАТО. Но в случае с европейскими странами проблема даже не в опыте, а в том, что ни в одной из них не сформированы линии обороны и рубежи как для военного времени.

Ни в Польше, ни в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии и даже Швеции мы не увидим, чтобы от границы с Россией и РБ вглубь этих стран тянулись фортификации и заграждения хотя бы на 20-25 километров – минимальное углубление первой (полоса обеспечения) и второй (основной) линий обороны. Все, что есть, – это базовые заграждения кое-где вдоль границы, без серьезных заградительных укреплений.

Россия может в течение месяца разместить на территории Беларуси ударную группировку первой волны/эшелона численностью до 40 тысяч человек. В течение двух месяцев может быть полностью сформирована основная ударная группировка – с учетом резервов и т.д. Возникает вопрос: способна ли Польша в течение месяца вдоль границы с Беларусью, в наиболее вероятных местах прорыва, сформировать полноценные линии обороны? В мирное время, без объявления военного положения и мобилизации гражданских технических средств – нет.

Прикрываясь учениями, Россия на территории РБ может очень быстро накопить первичную группировку, которой будет вполне достаточно для прорыва границы и углубления на территорию Польши настолько, что формирование линий обороны по направлениям продвижения противника будет просто невозможным. Разве что этот процесс могут остановить рельефно-ландшафтные особенности – реки, болота, взорванные мосты и т.д.

Но вот в том-то и дело, что на предполагаемом пути у российских оккупационных войск к Калининградской области из Беларуси таких препятствий не будет, а будут рокадные дороги как по территории Польши и Литвы, так и отличного качества трассы 16, 653, 663 и 651.

Немаловажным аспектом является и то, что на пути у РОВ не так много сел и городов, которые будут препятствием для продвижения. Но не меньшей проблемой станут беженцы…

Если говорить о восточной и северо-восточной Польше, то здесь не так много трасс, которые смогли бы обеспечить суточный пропускной объем того количества беженцев, которое возникнет в случае вторжения России. В первые его дни основные дороги в западном направлении будут забиты автомобилями спасающихся от оккупации поляков, а зная тактику россиян, понимаем, что с высокой вероятностью по ним будут наноситься удары артиллерией и ракетным вооружением. Также РОВ (опять же – с высокой долей вероятности) будут устраивать охоту на гражданский автотранспорт с помощью дронов.

Это все будет делаться не только с целью устрашения поляков, оказания морально-психологического давления, но и с вполне практической целью – создания на дорогах заторов и преград для быстрой переброски польских и объединенных сил.

Таким образом, бронетанковый кулак РОВ с численным составом в 100 тысяч человек может выйти через территорию Польши к Калининградской области РФ в течение недели. Безусловно, встречая сопротивление польской армии, но не достаточное, чтобы остановить движение российских войск.

Аналогичный сценарий может ожидать Литву, Латвию и Эстонию, проблемой которых также является как отсутствие линий обороны, свойственных военному положению, хорошие дорожные развязки для быстрого продвижения бронетанковых кулаков вглубь стран, так и наличие того, чего нет в Польше – большого количества этнических россиян, поддерживающих реваншистскую, экспансивную политику Кремля. И этот фактор еще больше осложняет положение стран Балтии, нежели Польши.

Выводы

В настоящее время Россия настолько втянута в войну в Украине, что представлять угрозу прямого вторжения своим европейским соседям попросту не может. Для проведения очередного наступления в Украине ей самой не хватает ресурса, и процесс истощения РОВ в 2025 году войдет в свою финальную стадию. Но если у Кремля появится шанс на своих условиях организовать некое перемирие уже в этом году, в ближайшее время, то он будет иметь возможность восстановить и накопить ударный потенциал, который будет представлять угрозу для стран ЕС.

Главной проблемой обороноспособности европейских соседей России является то, что они не готовы к тому формату войны, который ведут РОВ. Все эти страны живут мирным временем, а не строят бесконечные укрепления вдоль границы с РФ и вглубь своей территории. Основные логистические коммуникации между этими странами и Россией не разрушены, что будет только способствовать быстрому прорыву РОВ вглубь атакуемых стран.

На границах европейских соседей России не сосредоточено достаточного количества сил и средств, чтобы препятствовать прорыву РОВ, а если они и будут в будущем, то без полноценных линий обороны, эшелонов и рубежей. Эффект противодействия оккупантам в первые дни, пока не подключится весь Альянс к борьбе с агрессором, будет незначительный.

Когда НАТО включится в составе объединенных сил в противостояние, то практически каждая из стран потеряет значительную часть своих территорий, а некоторые могут оказаться либо в изоляции, либо полностью оккупированными.

Поэтому ответ на вопрос, готовы ли европейские соседи к вероятному вторжению России, довольно прост и однозначен – нет.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".