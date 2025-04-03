Европейские страны выходят из Оттавской конвенции, а воюющая Украина – нет: эти мины крайне нужны нам для уничтожения врага

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что намерен запустить процесс выхода его страны из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Ранее с аналогичными заявлениями выступили руководители Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. В свою очередь Украина, воюющая страна, о таком намерении до сих пор не объявила. Почему это так и стоит ли нам оставаться участниками этой конвенции?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Огромный арсенал

Прежде всего что такое Оттавская конвенция? В ней говорится о запрете противопехотных мин, но определенного типа – не направленного, нажимного. При этом под запрет не попадают направленного действия противопехотные мины.

Необходимость в Оттавской конвенции возникла, когда в ООН была принята конвенция о конкретных видах обычного оружия, запрещавшая или ограничивавшая применение такого, которое может наносить чрезмерные повреждения или имеющее неизбирательное действие. Это вызвало множество споров специалистов.

Например, не указывалось различий между противопехотными и противотранспортными минами, не уточнялось различий между противопехотными минами, минами-ловушками, минами дистанционного подрыва и так далее.

После доработки документа в 1997 году он был подписан и начат процесс подключения к соблюдению конвенции других стран. Среди них была и Украина, которая в 1999 году подписала международное соглашение о прекращении использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы, а ратификация конвенции была проведена через Верховную Раду в 2005-м.

На тот момент Украина имела пятый в мире арсенал противопехотных мин и второй в мире по наличию мин ПМН и ПФМ-1. Первый арсенал по количеству этой компоненты был у России, которая Оттавскую конвенцию не подписывала и, соответственно, не ратифицировала. К слову, точно так же и США.

Важность противопехотных мин для Украины

После ратификации Оттавской конвенции Украина методично уничтожала свои запасы противопехотных мин. Даже после того, как в 2014 году Россией было осуществлено гибридное вторжение в Украину, мы продолжали соблюдать конвенцию и обязались с 2015 по 2018 год утилизировать 3 млн противопехотных мин...

А теперь только представьте, если бы эти 3 млн мин были размещены вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Это, грубо говоря, по четыре мины на метр (они размещаются по другой системе, это просто для понимания масштаба). Но вместо этого мы их утилизировали.

В сентябре 2024 года я опубликовал материал "Россия готовит "нашествие орды": как Украине переломить ситуацию и кардинально увеличить потери врага", в котором акцентировал внимание на том, что в 2025 году РОВ будут воевать преимущественно пехотой, а потому для Сил обороны Украины крайне важно гипертрофировать именно противопехотные заграждения и поражающие скопление врага средства. К таковым относилась не только батальонная артиллерия, легкие РСЗО, противопехотные проволочные заграждения и прочие средства, но и противопехотные мины.

Увы, но за прошедшие полгода на официальном уровне у нас не то чтобы не прозвучало заявлений о подготовке выхода Украины из Оттавской конвенции, но и в целом в высоких кабинетах этой теме почему-то не принято уделять особое внимание.

Между тем за окном апрель 2025 года, и линию боестолкновений российские оккупационные войска заваливают именно людским ресурсом. Что было сделано, чтобы максимизировать потери врага за это время? Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку с сентября 2024 года я не увидел критического роста потерь у противника. Пиковый показатель потерь личного состава РОВ пришелся на декабрь 2024 года – 48 670.

Юридический аспект

В оправдание такой пассивной позиции Украины я очень часто слышу, что во время войны из Оттавской конвенции невозможно выйти – это юридический нонсенс. Но такое оправдание вызывает ряд вопросов. А само нападение России на Украину и сохранение за страной-агрессором всех мест и прав в международных институциях, в том числе в ООН, – это ли не юридический нонсенс? А тотальное несоблюдение Будапештского меморандума – это ли не юридический нонсенс?

Вторжение России в Украину еще в 2014 году нарушило принцип невмешательства во внутренние дела государства, зафиксированный в международных правовых актах, а именно:

– в Уставе ООН;

– в декларации о принципах международного права 1970 года;

– в декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства;

– в декларации о защите независимости и суверенитета 1965 года;

– в декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государства 1981 года;

– в заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

В свою очередь Украина... не имеет права в одностороннем порядке, для защиты своей территориальной целостности, выйти из Оттавской конвенции из-за того, что она нарушит один их пунктов, под которым подписывалась?

Думаю, степень сюрреалистичности этого обстоятельства не стоит пояснять.

Выводы

На сегодняшний день Украина критически нуждается в увеличении спектра возможностей по нейтрализации живой силы противника. Учитывая, что Россия уже воюет против Украины преимущественно людским ресурсом, которого у нее всегда будет больше, то вопрос повышения показателей потерей именно личного состава врага является для нас стратегически важной задачей! Среди средств, способных в разы повысить эти показатели, как раз и является применение противопехотных мин.

Украина находится в положении, в котором не находилась ни одна европейская страна со времен Второй мировой войны, и экстремальность (во всем своем негативном проявлении) вынуждает совершать более решительные и радикальные шаги. Среди них и выход из Оттавской конвенции, подписание и ратификация которой были преступной ошибкой.

Выживание страны зависит от принимаемых сегодня решений. И среди таковых должно быть решение о выходе из Оттавской конвенции.