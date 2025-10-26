Испытания страной-агрессором Россией ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой прошли успешно и продемонстрировали возможность многочасового полета на дистанцию около 14 тысяч километров. Ракета показала способность обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Он отметил, что технические характеристики "Буревестника" якобы позволяют применять его"с гарантированной точностью по высоко защищенным объектам на любом расстоянии".

Путин объявил о завершении "решающих испытаний" крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в вооруженных силах.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в ходе испытания ракете удалось преодолеть около 14 тысяч километров, а полет длился примерно 15 часов. Также "Буревестник" совершил вертикальные и горизонтальные маневры, что, по его мнению, продемонстрировало возможности обхода противоракетных и противовоздушных систем.

Что известно о "Буревестнике"

По заявлениям россиян, "Буревестник" имеет ядерный турбореактивный двигатель, якобы не ограниченную дальность, скорость в пределах 850–1300 км/ч и высоту полета 25–100 м. Также оснащается ядерной боевой частью.

Разработчики утверждают, что траектория полета с учетом длительного маневрирования дает возможность преодолевать рубежи противовоздушной и противоракетной обороны.

О появлении этого ракетного вооружения впервые сообщил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года, во время которого были продемонстрированы кадры испытаний.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия провела тренировку стратегических ядерных сил, во время которой осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие так называемой ядерной триады.

Также напомним, в России во время плановых учений стратегических ядерных сил состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк в направлении полигона "Кура" на Камчатке. Событие произошло недалеко от границы с Соединенными Штатами Америки.

