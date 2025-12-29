ВСУ отминусовали еще 1180 российских захватчиков: Генштаб обновил данные по потерям армии Путина

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 205 тыс. 690 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 28 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 471), шесть боевых бронированных машин (23 837), 13 артиллерийских систем (35 570), 305 БпЛА оперативно-тактического уровня (96 532).

Также уничтожены 113 единиц автомобильной техники и автоцистерн (71 891) и одна единица спецтехники (4 030).

За сутки Россия потеряла 441 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 581 РСЗО, 1 264 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 136 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы беспилотных систем устроили эффектный налет на оккупантов на временно оккупированной части Донецкой области. В итоге было ликвидировано более 50 захватчиков, ранено почти 80 оккупантов, неопределенное количество пропало без вести с высокими шансами на пополнение статистики ликвидированных.

