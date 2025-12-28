Ликвидировано более полусотни спецназовцев ГРУ РФ: Силы беспилотных систем устроили эффектный налет на оккупантов. Видео

Воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины устроили "черную ночь" для российских ГРУшников. В рамках масштабной операции враг потерял более 120 спецназовцев одной из бригад военной разведки РФ.

Только ликвидированными потери захватчиков составили более полусотни россиян. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр").

Потери спецназа ГРУ превысили 120 человек

Масштабную операцию по "денацификации" оккупантов из рядов ГРУ РФ защитники провели ночью 26 декабря. "Птицы СБС", по выражению "Мадьяра", "поклевали спецуру" 14 бригады спецназначения ГРУ РФ в Донецкой области.

Потери врага действительно впечатляют.

"Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ рф ликвидировано/разорвано в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря "Птахами" 1 ОЦ СБС операции в населенном пункте Бердянское на временно оккупированной части Донецкой области согласно подтвержденной оперативной информации", – отметил Бровди.

На ВОТ Донецкой области есть сразу два населенных пункта с названием Бердянское, оба – в южной части региона, недалеко от Мариуполя. В каком именно украинские операторы дронов устроили охоту на российскую спецуру, командующий СБС не уточнил.

Защитники провели разведывательно-ударную операцию по командному пункту и местам дислокации личного состава указанной бригады ГРУ.

Подтверждены следующие потери:

ликвидированы – 51 захватчик;

ранены – 74 оккупанта.

Часть захватчиков (их количество, как следует из сообщения "Мадьяра", может измеряться двузначным числом) пропала без вести – с высокой вероятностью, они пополнили ряды оккупантов, отправившихся на "концерт к Кобзону". На это командующий СБС намекнул примечанием "very well done".

Зрелищные этапы очищения от российских спецназовцев украинской Донетчины Бровди показал на видео.

Он добавил, что 14 бригада ГРУ РФ базируется в Уссурийске. Ее основное назначение – проведение разведки и специальных операций для российской разведслужбы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 26 декабря в Уссурийске прогремели взрывы возле воинской части. Оккупанты из ее рядов "отличились" на войне против Украины. Доставку кармы прямо к месту дислокации обеспечили воины Главного управления разведки.

