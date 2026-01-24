Пытались зайти в Лиман: ВСУ взяли в плен трех российских военных. Видео

На Донбассе очередная группа российских захватчиков попыталась пройти вперед в направлении Лимана. Однако в полосе ответственности Третьего армейского корпуса их заметили и сразу атаковали воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как следствие – прорыв был сорван, группа – обезврежена, а три российских захватчика взяты в плен.

Причем атаковали штурмовиков командир, заместитель начштаба и комвзвода 3-го мехбата 63-й бригады. Вражеская"тактика инфильтрации является тактикой потерь", отметили бойцы 63-й ОМБР.

Как это было

После получения данных от разведки о проникновении группы российских штурмовиков, бойцы Гранат, Пятнадцать и Орел, втроем атаковали позицию, где заметили врага. Украинские защитники "действовали на опережение".

"Вместо подкрепления, на которое рассчитывали россияне, их ждал ближний бой – в тесном подвале, с гранатами и рикошетами. Без еды и нормального обеспечения, оккупанты в конце концов вынуждены были поверить слову украинского офицера и сдаться в плен", – рассказали защитники из 63-й ОМБР.

Новая тактика

"Сейчас противник не штурмует, как раньше, позиции. Сейчас они заходят в тыл. Бывает, доходят до командных пунктов, до точек взлета, до минометных позиций. Их задача – навести шорох, посеять панику. Все будут думать, что уже все, противник в тылу", – рассказывает командир батальона.

"Там было такое отверстие в которое можно было забросить гранату. То есть, у них там отсчет шел на минуту. Мы говорим, выходите, сдавайтесь. Две минуты, и они начали выходить. Вышли спокойно. Я говорю им, что пацаны, все нормально, говорю, что даю слово офицера, вас никто не тронет" – рассказывает друг Пятнадцать.

А друг Гранат говорит, что украинцы двигались по одному на дистанции примерно 20 метров, каждый имел свой отрезок. Затем они проверили друга Орла, ведь в него рикошетом попала пуля. Но Орел остался "целым, только с небольшим ранением".

Что известно о бригаде

63-я отдельная механизированная бригада, бывшая в/ч А3719, была создана после начала российско-украинской войны 2014 года. Это была кадровая воинская часть Корпуса резерва.

После широкомасштабного российского вторжения 2022 года бригада была отмобилизована. По состоянию на сейчас 63-я ОМБр участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в составе Третьего Армейского корпуса.

На счету бригады довольно много побед. Отметим лишь, что именно 63-я ОМБр, когда участвовала в освобождении правобережной части Херсонской области, первой зашла в освобожденный Херсон 11 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало января 2026 года, за все время полномасштабного вторжения не менее 19 генералов страны-агрессора России так или иначе были ликвидированы. Потери среди российского высшего командного состава фиксировались как непосредственно на фронте, так и в тылу. Причем Москва подтверждала официально лишь часть указанных потерь.

РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000–1100 солдат. Если брать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!