Враг запустил по Львову 'Орешник': будут ли новые атаки? Киричевский прояснил ситуацию

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, в частности, был удар и по Львову. Впоследствии СБУ подтвердила, что враг применил "Орешник", и квалифицировала атаку как военное преступление.

Есть ли у Украины эффективные средства противодействия подобному вооружению? А у Европы? С какой периодичностью могут происходить массированные вражеские атаки и когда возможна следующая? Какую опасность представляет для Украины ракетный комплекс "Орешник", который, возможно, уже размещен в Беларуси? Куда попадет ракета, выпущенная с территории этой страны?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ответил военный эксперт Иван Киричевский.

– В ночь на 9 января Россия нанесла ракетный удар по Львову с применением ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Также враждебное минобороны России заявило, что ударило по Украине "Орешником" якобы в ответ на атаку дронов по резиденции Путина. Позже в СБУ подтвердили, что это действительно был "Орешник". Как вы оцениваете эту атаку?

– Минобороны РФ может заявлять все что угодно. Если целостно анализировать тексты, то получается, что их заявку на применение этой баллистической ракеты средней дальности можно считать такой же правдивой, как и их утверждения, что мы якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. Захотели бедного Путина в трусиках распять дронами. Такого же уровня правдивости и их заявления.

Единственное, чем мы здесь можем оперировать, – это параметры скорости полета, которые передали Воздушные силы. Это была ракета, которая летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Такой параметр присущ межконтинентальным баллистическим ракетам.

У россиян есть куча разных средств, которыми они могли бы провести атаку. Были сообщения о том, что россияне эту баллистическую ракету средней дальности так или иначе пытаются совершенствовать.

В то же время, если говорить об "Орешнике", то у нас нет возможности даже самостоятельно такие ракеты обнаруживать, не то чтобы перехватывать. Поэтому мы можем просто зафиксировать факт атаки.

– Вы сказали, что у нас нет ни способности обнаруживать, ни тем более перехватывать такого рода ракеты – межконтинентальные баллистические ракеты средней дальности. Значит, враг может беспрепятственно атаковать Украину такими ракетами и все, мы не можем ничего сделать?

– Обратите внимание, что баллистическая ракета средней дальности – это одно, а межконтинентальная баллистическая ракета – это другое. Это разные по мощности классы оружия.

Если исходить из известных данных, то россияне могут делать максимум по 6 таких ракет в год. Плюс, судя по всему, эти ракеты заточены именно как средства доставки ядерного оружия. Получается, что россияне могут демонстративно применять такие ракеты только с определенной периодичностью, как мы можем вспомнить. Предыдущий раз россияне ее применили в ноябре 2024 года, то есть один год и три месяца назад.

Вспомните, насколько интенсивно россияне применяют против нас различные виды ракет – те же "Кинжалы", баллистические "Искандеры", северокорейские копии "Искандеров", перешли снова даже к применению зенитных ракет С-400 для ударов в режиме "поверхность – поверхность", "Калибры". О "Калибрах" было много разговоров, мол, какие плохие ракеты, но получается, что россияне с помощью этих ракет наносят достаточно много ущерба нашей энергоинфраструктуре.

Поэтому на этом фоне акцентировать, что россияне раз в полтора года могут с демонстративной целью применять по Украине то или иное ракетное вооружение, не стоит.

– Если речь идет именно о Львове, который находится на расстоянии 70 километров от границы с Евросоюзом, то не считаете ли вы, что европейские партнеры на абсолютно законных основаниях могли бы помочь нам в отражении атак?

– С какой радости? И чем им отражать эту атаку?

– То есть в Европе также нечем отбивать?

– Насколько я могу вспомнить, Европа не вовлечена в эту войну как непосредственный участник. Да и вообще у нас в принципе до сих пор есть ошибочное восприятие, что мы в плане противовоздушной обороны голые и босые, в то время как на запад от нас не то что насыщение ЗРК высокое, там якобы даже есть космодесантники с лазерами. Но реальность другая наоборот.

У нас за счет постоянной военно-технической помощи от стран-партнеров, возможно, самая сильная противовоздушная оборона в Европе. Это они у нас в теории должны просить помощи – сбить то, что может залететь на нашу территорию. Но, как видим, даже наша, возможно, самая сильная противовоздушная оборона на европейском континенте не справляется с такого уровня случаями.

Мы очень во многом недооцениваем силу своей противовоздушной обороны и переоцениваем силу противовоздушной обороны наших западных партнеров.

– Вы сказали, что Россия может производить шесть ракет "Орешник" в год. Ранее, когда мы говорили о массированных ракетных и дроновых атаках, речь шла о том, что враг сначала накапливает определенные средства и тогда совершает массированную атаку с определенной периодичностью. Работает ли этот принцип сейчас?

– Об "Орешнике" заявил Путин, но верить Путину... Вы прекрасно понимаете. Если говорить о россиянах, то у них рациональность планирования в привычном представлении давно отошла в прошлое. Поэтому наперед говорить, что россияне сначала накапливают, а потом бьют, или наоборот, пускают сразу с колес, то есть сделали – отстреляли, сделали – отстреляли, нельзя. Методы планирования россиян понятны только самим россиянам. Соответственно, прогнозировать ритмичность ракетных ударов россиян, особенно сейчас, – неблагодарное дело.

– Последний вопрос – о Беларуси, где якобы размещен "Орешник".

– Я сразу скажу, что в открытом доступе не было подтверждения, что россияне там разместили хотя бы пусковую установку к этой ракете. Но от того, что в Беларуси будет стоять "Орешник", нам ни холодно, ни жарко, потому что "слепая зона" пуска этой ракеты 700 км. На меньшую дальность ее запустить невозможно.

Если исходить из этого показателя и просчитывать возможную зону поражения из Беларуси, то получается, что эта ракета пролетит всю территорию Украины и упадет в Черное море. Поэтому обсуждать вероятное размещение пусковой установки под "Орешник" в Беларуси нет смысла.

Играют два старых диктатора в фетиш: мол, а давай я поставлю длинную большую ракету тебе на территорию. Ну, пусть забавляются.