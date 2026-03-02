Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: под завалами дома погиб мужчина

Утром 2 марта оккупанты совершили серию атак по трем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, также известно о разрушении гражданской инфраструктуры и жилья.

Удары российские военные нанесли применив беспилотники, артиллерию, РСЗО "Град" и авиабомбы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Российские войска около десяти раз атаковали населенные пункты Днепропетровщины. Под ударами оказались Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы.

На Криворожье оккупанты атаковали Кривой Рог и город Апостолово. В результате атак повреждено транспортное предприятие.

В Синельниковском районе враг обстрелял Покровскую громаду. Там разрушены два частных дома, еще четыре дома получили повреждения. Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.

На Никопольщине россияне нанесли удар по Никополю и Мировской громаде. В результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка.

Напомним,российская оккупационная армия нанесла удар по поселку Камышеваха в Запорожье. В результате атаки пострадали двое детей.

Также OBOZ.UA сообщал, российская армия в воскресенье, 1 марта, ударила по Корабельному району Херсона. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!