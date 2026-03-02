Оккупанты атаковали Камышеваху на Запорожье: пострадали двое детей. Фото

Российская оккупационная армия ударила по поселку Камышеваха в Запорожье. В результате атаки пострадали двое детей.

Об этом рассказал начальник Запорожской ОГА (ОГА) Иван Федоров. Сообщение об обстреле чиновник обнародовал утром, 2 марта.

Что известно

"Двое детей ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район", – написал Федоров.

Враг направил на населенный пункт управляемые авиабомбы. В результате обстрела уничтожен дом, а взрывная волна и осколки повредили близлежащие постройки.

Пострадали две девочки в возрасте 9 и 15 лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Напомним, российская армия в воскресенье, 1 марта, ударила по Корабельному району Херсона. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Еще двое тяжелораненых впоследствии скончались в больнице.

Как писал OBOZ.UA, утром 1 марта россияне нанесли удары по Харькову. Вражеские дроны атаковали несколько районов облцентра. Зафиксированы прилеты в городском парке, общежитии и по админзданию, пострадали по меньшей мере три человека.

