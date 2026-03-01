Враг коварно ударил по Харькову: есть попадания по парку, админзданию и общежитию

Российские войска утром 1 марта нанесли удары по Харькову. Вражеские дроны атаковали несколько районов облцентра.

Зафиксированы прилеты в городском парке, по админзданию и общежитию. Подробности раскрыл городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке

О первом прилете по Харькову Терехов сообщил в 05:31 утра.

"Вражеский БПЛА "Молния" ударил на границе Киевского и Шевченковского районов. В настоящее время без пострадавших", – писал тогда городской голова.

Примерно через час он рассказал о новом попадании – на этот раз в Салтовском районе. Туда также прилетел вражеский дрон. По состоянию на 06:29 последствия прилета устанавливались.

Впоследствии стало известно: в Салтовском районе россияне ударили по парку.

"Прилет произошел в парке, есть повреждения. Также в окрестных домах кое-где выбиты окна. К счастью – без пострадавших", – рассказал Терехов.

А в 07:03 городской голова сообщил о попадании в админздание в Шевченковском районе города. На момент сообщения информации о пострадавших городские власти не имели.

Новый удар по Салтовскому району Терехов подтвердил в 07:34, а около 8 утра он сообщил о еще одном попадании.

"В Шевченковском районе вражеский дрон атаковал общежитие. На месте удара пожар, проводится эвакуация людей. Информации о пострадавших пока не поступало", – написал городской голова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты атаковали авто "Укрпочты" на Сумщине. В результате вражеских ударов пострадали два человека.

Также захватчики ударили по одной из станций на Днепропетровщине. Там произошел пожар, пострадал машинист электровоза.

