Оккупанты атаковали одну из станций на Днепропетровщине: произошел пожар, пострадал машинист

В ночь на 28 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Прилет зафиксирован на одной из железнодорожных станций региона: враг попал по электровозу.

Ранения получил машинист. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что известно

Прошлой ночью враг атаковал беспилотниками одну из железнодорожных станций на Днепропетровщине.

"В результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное. На месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что этот удар является продолжением попыток России сорвать работу гражданской логистики в Украине. Оккупанты в последнее время системно атакуют инфраструктуру, обеспечивающую движение, эвакуацию и поставки по всей стране.

"Несмотря на это, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз", – заверил Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину баллистикой и 105 дронами. Силы ПВО обезвредили 96 российских беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА и падение обломков на 7 локациях.

По данным Днепропетровской ОВА, россияне в течение ночи более 10 раз атаковали три района области беспилотниками. Сообщалось об одном пострадавшем в Днепре.

