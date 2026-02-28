Россия атаковала Украину баллистикой и 105 дронами: силы ПВО обезвредили 96 целей

В ночь на 28 февраля Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 106 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 105 дронов . Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход российской атаки

С вечера прошлого дня, 27 февраля, россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области РФ, а также 105 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Враг использовал около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА и падение обломков на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Последствия вражеских ударов

Над Днепропетровщиной защитники этой ночью сбили 16 ударных БпЛА вражеской армии. Не обошлось и без последствий.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, до 07:30 утра россияне более 10 раз атаковали три района области беспилотниками.

В Днепре изуродованы транспортная инфраструктура и многоэтажки. Ранен мужчина.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская и Покровская общины. Горела машина, поврежденчастный дом.

На Синельниковщине россияне атаковали Межевскую и Васильковскую громады. Зацепило линию электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска взорвали дамбу на возле Константиновки в Донецкой области. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец обратился из-за этого в ООН. Он отметил, что уничтожение гидросооружения может привести к гуманитарной катастрофе.

