Россия ударила баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненые

В ночь на 28 января россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Атакован объект инфраструктуры.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях атаки рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно

Утром в среду чиновник сообщил о баллистическом ударе врага по Кривому Рогу. Били захватчики по объекту инфраструктуры.

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал Вилкул.

Местные каналы еще ночью сообщали, что после взрыва в Кривом Роге наблюдались перебои со светом.

Об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 02:57 ночи.

Уже через две минуты, в 02:59, там констатировали: скоростная цель летела на Кривой Рог.

Сообщения о взрыве в городе начали появляться в 03:01.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду, 28 января, РФ ударила дронами по Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка в Белогородке, там загорелась кровля и верхний этаж. Погибли два человека, еще четверо нуждались в медицинской помощи.

Также Россия снова нанесла удар по Одессе: город атаковали одновременно 20 "Шахедов".

