Оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами: есть раненый. Фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Запорожскую область массированными обстрелами. Вследствие атаки авиабомбами по Камышевахе пострадал мужчина.

В целом в течение 31 января путинская армия нанесла 383 удара по городам и селам Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Последствия обстрела

По информации правоохранителей, за сутки российские террористы применили 155 беспилотников, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня, 211 – из артиллерии и 13 раз атаковали из авиации.

Также оккупационные войска РФ атаковали Запорожский район авиабомбами. В результате вражеского удара КАБ по населенному пункту ранения получил 54-летний мужчина. В общей сложности в полицию поступило 48 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

В областной администрации уточнили, что 155 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Красноднепровку, Степногорск, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Доваровку.

Также в ОВА отметили, что 211 артиллерийских ударов нанесен по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Напомним, в Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение суток 31 января российская террористическая армия продолжила обстреливать Херсонскую область. В результате преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

