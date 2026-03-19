'Это означает одно': Сырский рассказал, сколько людей Россия планирует мобилизовать до конца года

Россия не отказывается от планов продолжения войны против Украины и готовится к новым волнам мобилизации. По оценкам украинского командования, до конца года враг может привлечь сотни тысяч новых военных.

На фоне этого украинская армия усиливает оборону и готовится к росту активности на фронте. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что в 2026 году Россия планирует мобилизовать еще 409 тысяч человек.

"В 2026 году россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно – враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины", – указал главком.

По словам Сырского, с изменением погодных условий уже наблюдается активизация российских войск на фронте. Это требует дополнительных мер для укрепления оборонительных рубежей.

Главнокомандующий сообщил, что провел оперативное совещание, во время которого обсуждалось состояние инженерного оборудования обороны. Среди ключевых задач – усиление фортификаций, развитие систем противодействия беспилотникам и подготовка населенных пунктов к обороне.

"Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Есть проблемные вопросы – определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", – отметил Сырский.

Сырский поблагодарил всех, кто работает над укреплением обороны, в частности военных, инженеров и представителей местной власти, и подчеркнул, что борьба продолжается.

"Спасибо всем, кто работает над укреплением нашей обороны – военным, инженерам, представителям местной власти.

Работаем дальше. Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора до более 2,3 миллиона человек. Штатная численность военных и персонала выросла на 2 640 человек.

