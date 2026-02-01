В Херсонской области из-за вражеских обстрелов пострадали 10 человек: среди них – трое детей

В течение суток 31 января российская террористическая армия продолжила обстреливать Херсонскую область. Вследствие преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Мишенью российских террористов стали жилые дома и социальная инфраструктура. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Последствия обстрелов

По информации ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Мыловое, Белозерка, Крещеновка, Берислав, Антоновка, Днепровское, Бургунка, Веселое, Золотая Балка, Казацкое, Никольское, Новокаиры, Токаревка, Красный Маяк и город Херсон.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повреждены многоэтажка и 13 частных домов.

Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили. Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них – три ребенка.

В Херсонской городской администрации уточнили, что россияне обстреливали областной центр и поселок Антоновка дронами и артиллерией. В результате атак повреждены частные и многоэтажные дома, гражданский автомобиль и нежилое сооружение.

Кроме того, городская администрация отметила, что все десятеро пострадавших – жители Херсонской громады. Раненым детям 2, 5 и 14 лет.

Напомним, 31 января российские оккупанты обстреляли Центральный район Херсона, ранив нескольких мирных жителей. В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых женщины и мужчины разного возраста.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.

