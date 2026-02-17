Оккупанты атаковали автомобиль с работниками Славянской ТЭС: три человека погибли

Утром, 17 февраля, российские захватчики целенаправленно ударили дроном по машине работников Славянской ТЭЦ в Донецкой области. В салоне транспортного средства находилось трое рабочих.

В результате атаки все погибли. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.

Россияне продолжают терроризировать ремонтные бригады

"Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли", – говорится в сообщении.

Чиновник выразил искренние соболезнования семьям погибших и отметил, что подобные циничные удары врага являются напоминанием, на какую жертву идут рабочие ради возвращения света в украинские дома.

"Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" – указано в сообщении.

Ситуация в энергосистеме остается сложной

Некрасов также проинформировал, что из-за ночной массированной атаки врага, зафиксировано обесточивание в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, а также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.

"Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – подчеркнул первый заместитель министра.

Напомним, 30 января возле Славянска российские оккупанты атаковали дроном авто коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", которым работники возвращались после ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Один коммунальщик погиб, еще двое ранены.

Как писал OBOZ.UA, 15 февраля стало известно, что российские войска атаковали ударными дронами Славянскую громаду в Донецкой области. Попадания "Шахедов" зафиксированы в районе частной застройки: повреждены по меньшей мере 24 жилых дома, а также автомобили. Ранения получили женщина и ее 15-летний сын.

