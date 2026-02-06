Starlink стал бесполезен не только для "камикадзе": как ограничения по запросу Украины ударили по российским оккупантам

Компания SpaceX по запросу Украины ввела ограничения для терминалов Starlink, что сделало их применение на территории страны на скоростях 75-90 км/ч невозможным. Это больно ударило по российским оккупантам, и уже сейчас звучат не просто раздосадованные возгласы с той стороны, а по-настоящему панические стенания. И не зря.

Когда мы говорим об угрозе применения Starlink оккупантами, то зачастую подразумеваем установление терминалов на ударные дроны, что позволяло осуществлять управление этими средствами террора в режиме реального времени. Но полностью игнорировался тот факт, что все фронтовое взаимодействие и связь в российских оккупационных войсках базировалась также на коммуникации через Starlink.

Поставки в РФ терминалов Starlink (и услуги) официально отсутствуют – запрещены, потому на территории страны-агрессора они бесполезны. Но оказываясь на территории Украины либо даже в приграничной зоне, терминалы начинали исправно работать, предоставляя соответствующие услуги противнику.

Практически все терминалы Starlink в Россию ввозились нелегально, контрабандным путем. И помимо того, что они уже получили ограничения по скорости, для исправной работы на территории Украины их необходимо верифицировать по специальной процедуре. То есть проблемы со Starlink будут не только у незарегистрированных терминалов, движущихся на скоростях выше 75 км/ч, но и у стационарных, не прошедших процесс регистрации.

Иными словами, все нелегальные Starlink, находящиеся у РОВ и обеспечивающие оккупантов по всей линии фронта стабильной связью в определенный момент перестанут работать.

И это уже вызвало панику у российских оккупантов куда большую, чем отсутствие возможности управления дроном в реальном времени. Речь идет о падении всей общевойсковой связи на базе надёжного средства коммуникации, который работает в сложнейших погодных условиях и замены которому по качеству и характеристикам у России попросту нет. Есть классическая общевойсковая связь, которой РОВ активно пользовались в 2022 году и ставшей притчей во языцех по степени своей ненадежности и количеству дружественного огня.

Но все же, что в таком случае касается не только фронта, но и того, что волнует украинцев ничуть не меньше – дронов-камикадзе?

Starlink для дронов-камикадзе

С момента появления иранских дронов-камикадзе Shahed-136 у противника его постоянно улучшали, модернизировали, совершенствовали характеристики. Касалось это в том числе и возможности управления дроном, установлению надежного, мало либо вообще не подверженного воздействию РЭБ канала связи.

Сначала пытались добавить блоки ГЛОНАСС, расширяя тем самым зону применения и повышая точность. Устанавливали российские блоки управления полетом B-101 или навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105", которые также используются в российских БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т.д.

Аналогичные методы повышения надежности канала связи применялись в дронах-камикадзе "Молния-2", БМ-35 "Италмас", а также приманках типа "Гербера".

Именно адаптация Starlink для дронов-камикадзе вывела российский террор на совершенно новый уровень, поскольку управление средством поражения в реальном времени дало возможность не только мгновенно менять курс, но и выбирать оператору цель самостоятельно. Кроме того, эти дроны получили возможность наносить удары по движущимся целям, в то время как без управления в реальном времени они представляли угрозу преимущественно для стационарных объектов.

Теперь же уровень угрозы от вышеупомянутых средств террора снижается… Точнее, не так – откатывается на поколение назад и возвращается к уровню начала 2025 года.

Это не преуменьшает угрозу от дронов-камикадзе как средства террора, но значительно ограничивает их функционал, возможности применения противником и повышает вероятность перехвата цели, движущейся по заданным координатам и получающей команды в пошаговом режиме, а также вновь подверженной воздействию РЭБ.

Но возникает вопрос: а есть ли чем России оперативно заменить Starlink?

Аналог Starlink

Буквально две недели назад в статье на OBOZ.UA "В России провалился проект аналога Starlink: почему "обнулились" возможности космической "сверхдержавы" и что будет дальше" я описывал ситуацию с провалом российской спутниковой программы "Рассвет".

Россия уже не в первый раз пытается создать аналог Starlink, и до проекта "Рассвет" была еще "Сфера", но в целом ни один из них не был реализован – в то время, как армада спутников от SpaceX на орбите Земли уже превышает 9 600.

Россия никогда не сможет догнать SpaceX в гонке обеспечения космической коммуникации и создать конкурентоспособный аналог Starlink.

После того, как завершится период верификации терминалов Starlink, российская общевойсковая связь упадет и РОВ вынуждены будут либо вернуться к старым средствам коммуникации, либо искать полумеры с помощью стран-союзниц, например Китая. Но это именно полумеры, ведь полной замены Starlink они так и не смогут найти.

Вывод

Отключение Starlink серьезно ударит не только по возможностям РОВ осуществлять террор тыловой Украины дронами-камикадзе, но и в целом по связи на линии фронта.

Конечно же, оккупанты будут искать способы обойти это ограничение, не исключено даже применение хакерских групп для взлома верификации Starlink, но суть в том, что это уже будет следствие неотвратимого процесса, ограничивающего российские коммуникационные возможности.

И как бы это странно ни звучало, но мы являемся сейчас свидетелями того, как "великая космическая сверхдержава" так и не смогла создать свою спутниковую армаду на орбите Земли и, грозясь сокрушить загнивающий Запад, на поле боя против Украины пользовалась средствами коммуникации именно западного образца.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".