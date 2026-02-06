'Погасла связь': оккупанты записали жалостливое обращение к россиянам из-за блокировки Starlink на фронте. Видео

У российских оккупантов на фронте не работают терминалы Starlink после их блокировки по запросу Украины. Захватчики остались фактически без спутниковой связи.

Теперь они записывают жалостливые обращения в Telegram-каналах с просьбой о помощи. Об этом сообщил российский антивоенный паблик "Сеятель ветра".

Войска РФ оказались "без связи" и ищут альтернативу

Российские военные обратились к аудитории Z-каналов с призывом срочно собрать средства на приобретение хотя бы какой-то замены системе Starlink.

"Хотел бы попросить помочь подписчиков Telegram-канала, чтобы помогли нам в приобретении средств связи, в частности радиомостов, ретрансляторов", – обратился оккупант.

Он пожаловался, что на данный момент не работают Starlink и военные РФ "остались практически без связи", поэтому "если есть возможность, будем очень благодарны".

"Выяснилось, что великий геостратег (Владимир Путин. – Ред.) ввязался в войну, не имея связи в собственной армии, и собрался воевать с НАТО, используя технологии НАТО. Разумеется, в решающий момент их отключили. Просчитался, но где?", – иронично отметили в Telegram-канале "Сеятель ветра".

Почему это стало критической проблемой для оккупационных войск

В течение длительного времени российская армия широко применяла Starlink как ключевой инструмент спутниковой связи. Благодаря этому каналу оккупанты управляли беспилотниками на значительных расстояниях, минуя радиоэлектронное подавление и блокировку GPS.

Также Starlink фактически выполнял роль базового средства тактического и оперативного управления – для координации подразделений, обмена данными и контроля боевых действий.

Напомним, накануне отсутствие спутниковой связи Starlink вызвало у захватчиков панику из-за полной зависимости подразделений РФ от этого канала связи. Россияне жаловались на проблемы и жаловались, что в их армии "аналогов нет".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внедряют так называемый "белый список" для спутниковых терминалов Starlink. Только проверенные и официально зарегистрированные устройства из этого списка смогут работать на территории нашей страны, а все остальные – отключат.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройти верификацию Starlink, чтобы терминал работал в Украине.

