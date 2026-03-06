ВСУ поразили склад боеприпасов и другие важные военные объекты на оккупированных территориях: что известно

Силы обороны Украины в ночь на 5 марта нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Под поражение попали склады боеприпасов, топливные резервы, а также объекты управления и военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях и в приграничном регионе РФ.

О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем официальном канале. В сообщении указано, что подразделения Сил обороны 4 марта и в ночь на 5 марта атаковали ряд объектов противника.

В Генштабе подчеркнули: "Поражен склад боеприпасов и другие важные цели оккупантов".

Удары по логистике

По данным военных, одним из пораженных объектов стал склад боеприпасов в районе Бердянского на временно оккупированной территории Донецкой области. Также зафиксировано поражение места разгрузки боеприпасов в Гвардейском на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, Силы обороны атаковали объекты материально-технического обеспечения российских войск. Речь идет о складах материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на временно оккупированной территории Запорожской области, а также в Приазовском на оккупированной части Донецкой области. В районе Мариуполя украинские военные поразили склад горюче-смазочных материалов.

Удары по управлению

Украинские подразделения также атаковали объекты, которые обеспечивают управление российскими силами. В частности, под поражение попал командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области.

Отдельно военные сообщили о поражении пункта управления беспилотниками противника в Муроме Белгородской области России. Также была атакована башня связи в Приморске на временно оккупированной территории Запорожской области.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного ущерба и другие результаты ударов уточняются. Украинские военные подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут осуществлять удары по военной инфраструктуре, логистике и пунктам управления российских оккупационных войск.

Удары по ПВО

В результате операции украинские военные поразили элементы противовоздушной обороны противника на временно оккупированных территориях. В частности, под удар попал зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в районе Акимовки Запорожской области.

Также был поражен зенитный ракетный комплекс Тор в районе Волновахи на оккупированной части Донецкой области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по пусковой установке зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Стрелкового на временно оккупированной территории Херсонской области.

Пораженные военные объекты

Подразделения Сил обороны Украины также нанесли удары по другим важным военным объектам российских войск. В частности, поражен район сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного во временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, под удар попал полигон Восточный в районе Новопетровки на временно оккупированной территории Запорожской области, а также район сосредоточения живой силы противника вблизи Колотиловки в Белгородской области России. Среди других пораженных объектов – склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки на временно оккупированной территории Херсонской области.

Отдельно сообщается об ударе по посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке Сиваш в акватории Черного моря. Во время проведения операции также был уничтожен вертолет Ка-27, степень нанесенного ущерба уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на 17 февраля поразили российский вертолет Ка-27. Результативная операция была осуществлена на территории оккупированного Крыма.

