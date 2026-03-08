ВСУ разбили дронами бронированную колонну оккупантов на Гуляйпольском направлении. Видео

В районе Гуляйполя на Запорожье продолжаются ожесточенные бои. Накануне российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских воинов с применением бронетехники.

На "штурм" оккупанты выдвинулись на бронетехнике и квадроциклах, вражескую технику наши воины сожгли, а десант догнали уже в укрытиях. Подробности и видео поражений показали в 225 отдельном штурмовом полку.

На Гуляйпольском направлении россияне, которым не удалось "просочиться" через линию обороны ВСУ, решили попытать счастья, отправившись на прорыв на технике.

"Россияне из 40-й ОБрМП снова попытались прорваться на Гуляйпольском направлении. Вчера им не удалось осуществить проникновение малой пехотной группой, но по неизвестным причинам они поверили в собственные силы и решили на этот раз заехать на броне", – отметили украинские военные.

Ставку оккупанты, приехавшие в Украину с Камчатки (за более чем 7 тыс. км от границ нашего государства), сделали на броню и легкую мототехнику.

"Танк, ББМ и два квадроцикла с десантом, которые двигались по маршруту Малиновка — Зеленый Гай — Гуляйполе, вовремя обнаружили операторы 414-й ОБрБпС "Птицы Мадьяра". После этого к работе подключились дроны 225-го отдельного штурмового полка, 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и другие подразделения Сил обороны Украины", – указано в сообщении.

Поход захватчиков на Гуляйполе был недолгим, а удары по ним – зрелищными и результативными.

Техника была сожжена, десант пытался спрятаться в жилой застройке, но и там его настигла смерть", – резюмировали в 225 ОШП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе рассказали, что ВСУ поразили ЗРГК "Панцирь-С1", катер БК-16 и пункты управления врага на ВОТ, а также на территории РФ.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков в живой силе составили 930 человек. Также враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

