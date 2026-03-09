Силы обороны восстановили контроль над 400 кв. км территории с начала операции на Александровском направлении, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что украинская армия продолжает сдерживать российскую армию и кое-где продвигается. Военные пытаются получить инициативу на фронте для прорыва одного из участков обороны ВС РФ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам главкома, впервые с 2024 года, когда ВСУ проводили Курскую операцию, украинская армия за месяц деоккупировала большую площадь украинской земли, чем за то же время было оккупировано.

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. Всего с начала операции восстановлен контроль над более 400 кв. км территории", — подчеркнул Сырский.

Успехи ВСУ

В то же время и на многих других направлениях, как добавил главком, ВСУ сдерживают противника путем активной обороны и кое-где продвигаются.

Сырский также отметил, что в феврале на территории России было поражено 85 целей. Вследствие этого там уменьшились общие объемы переработки нефти на 24,8%. Поражать удалось и военную инфраструктуру.

"Отдельно следует выделить наш результативный ракетный удар по Утокинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие. Кроме того, уменьшение на 18% применений россиянами FPV-дронов в феврале – вероятный эффект от поражения нами арсеналов вражеских БпЛА", — пояснил он.

Главком также отметил, что за прошлый месяц украинские ракетные войска нанесли 228 ударов, а военная авиация – 104. Отдельно, по его словам 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено дальнобойными дронами. Кроме того, Сырский рассказал о состоянии бронетехники в армейских механизированных бригадах, ведь просьба предоставить еще поступала от полевого командования. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается.

"Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", — сказал Александр Сырский.

Напомним, ранее Александр Сырский во время совещания по качеству подготовки военнослужащих заявил, что на фронте возникла необходимость усилить подготовку сержантского состава непосредственно в районах выполнения боевых задач. Такая необходимость обусловлена высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца ВС РФ потеряли около 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. По словам главкома, в течение зимы украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем Кремль смог привлечь в свои ряды.

