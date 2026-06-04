Це звісно, ще не каміння з неба, але вже у правильному напрямку, товариші окупанти…

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Друзі, якщо мова ворога викликає у вас огиду, потерпіть кілька хвилин, поки прочитаєте заклик гауляйтера аксьонова, який розміщений нижче. Мені здається, що мовою окупантів точніше передається та паніка, яка починає розгортатися в окупованому російськими варварами Криму.

Однак для повного п****ця і втечі росіян з Криму необхідно встановити повний вогневий контроль над сухопутным коридором, що веде з російського Ростова-на-Дону через окуповані українські землі на Крим і, якщо не знести, то хоча б завдати руйнівних ударів по Керченському мосту. Однак, це в компетенції Сил безпеки та оборони України, які, не сумніваюся, плідно працюють у цьому та інших напрямках.

Російський гауляйтер аксьонов:

"В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер.

Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.

По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Для соблюдения законности и справедливости, а также для пресечения злоупотреблений достигнута договоренность с операторами топливного рынка, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам.

Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В ведомствах проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на министерство.

В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно.

Органы власти Республики Крым обеспечат справедливое распределение нефтепродуктов.

Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации. В сложившихся сложных условиях важно сохранить взаимное доверие, которое помогло нам достойно пройти все испытания с 2014 года. Только вместе мы преодолеем все трудности".

Проте ми вважаємо за доцільніше попередити всіх варварів, як чужинців, що оселилися в Криму після лютого 2014 року, так і місцевих, хто привів росію у 2014 році, не зволікати з пакуванням особистих речей і поверненням на свої болота... Поки ще міст через Керченську протоку не знесений.