УкраїнськаУКР
русскийРУС

Весеннее наступление армии РФ захлебнулось: в ВСУ назвали направления, где оккупанты уже отступают

Катя Помазан
War
2 минуты
954
Весеннее наступление армии РФ захлебнулось: в ВСУ назвали направления, где оккупанты уже отступают
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Российское весеннее наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

Однако общая эффективность их действий существенно снизилась. Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Сейчас соотношение между количеством атак и реальными территориальными достижениями врага резко ухудшилось.

На Лиманском и Купянском направлениях попытки продвижения РФ не дают результата. На Великобурлукском направлении российские подразделения уже вынуждены отходить.

Весеннее наступление армии РФ захлебнулось: в ВСУ назвали направления, где оккупанты уже отступают

Ситуация на левом берегу Оскола остается напряженной, однако критических угроз для украинских сил противнику создать не удалось. В то же время существуют определенные трудности с логистикой и личным составом в Силах обороны.

На правом берегу Оскола украинские войска оттеснили противника, и он не имеет возможности закрепиться в районе Голубовки. Российские подразделения сейчас сосредоточены на попытках удержать давление на северные окраины населенного пункта.

Весеннее наступление армии РФ захлебнулось: в ВСУ назвали направления, где оккупанты уже отступают

Также Трегубов отметил, что наиболее активные попытки российских сил "прощупать" северную границу фиксируются на Сумщине, а также на участке вблизи Волчанска, где продолжаются постоянные боевые столкновения без существенных успехов для РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России растет беспокойство из-за ситуации на южном фронте в оккупированных районах Украины. Российские военные блогеры все чаще заявляют об угрозе фактического отрезания группировки РФ на юге из-за ударов украинских дронов по логистике и прорывов на отдельных участках фронта. На этом фоне западные аналитики уже говорят о "новой фазе войны", в которой Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЛиманВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорВиктор Трегубов
Редакционная политика