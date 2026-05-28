Весеннее наступление армии РФ захлебнулось: в ВСУ назвали направления, где оккупанты уже отступают

Российское весеннее наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

Однако общая эффективность их действий существенно снизилась. Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Сейчас соотношение между количеством атак и реальными территориальными достижениями врага резко ухудшилось.

На Лиманском и Купянском направлениях попытки продвижения РФ не дают результата. На Великобурлукском направлении российские подразделения уже вынуждены отходить.

Ситуация на левом берегу Оскола остается напряженной, однако критических угроз для украинских сил противнику создать не удалось. В то же время существуют определенные трудности с логистикой и личным составом в Силах обороны.

На правом берегу Оскола украинские войска оттеснили противника, и он не имеет возможности закрепиться в районе Голубовки. Российские подразделения сейчас сосредоточены на попытках удержать давление на северные окраины населенного пункта.

Также Трегубов отметил, что наиболее активные попытки российских сил "прощупать" северную границу фиксируются на Сумщине, а также на участке вблизи Волчанска, где продолжаются постоянные боевые столкновения без существенных успехов для РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России растет беспокойство из-за ситуации на южном фронте в оккупированных районах Украины. Российские военные блогеры все чаще заявляют об угрозе фактического отрезания группировки РФ на юге из-за ударов украинских дронов по логистике и прорывов на отдельных участках фронта. На этом фоне западные аналитики уже говорят о "новой фазе войны", в которой Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу.

