Война входит в новую фазу: Россия боится обвала своего фронта – медиа

В России растет беспокойство из-за ситуации на южном фронте в оккупированных районах Украины. Российские военные блогеры все чаще заявляют об угрозе фактического отрезания группировки РФ на юге из-за ударов украинских дронов по логистике и прорывов на отдельных участках фронта. На этом фоне западные аналитики уже говорят о "новой фазе войны", в которой Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу.

Видео дня

Об этом пишет Welt. Издание ссылается на оценки военных экспертов и Institute for the Study of War (ISW).

В России паникуют из-за ситуации на южном фронте

По данным издания, российские военные блогеры все чаще публично выражают тревогу из-за ситуации на оккупированных территориях юга Украины.

В частности, один из крупнейших российских пропагандистских Telegram-каналов Rybar заявил, что ситуация на южном фронте "становится все более угрожающей".

Z-блогер отмечает, что с начала мая украинские силы значительно усилили удары дронами по транспортным маршрутам, по которым Россия перебрасывает грузы в оккупированные районы Херсонской области, Запорожской области и Крыма. Из-за этого, по его словам, на полуострове уже возникают проблемы с поставками отдельных товаров и ограничением продажи топлива.

Украина бьет по логистике РФ

В статье отмечается, что украинские удары начали влиять на боеспособность российской армии на южном фронте.

Особое внимание Украина уделяет атакам на железнодорожную систему, которая является основой российской логистики на оккупированных территориях.

Rybar и другие Z-блогеры утверждают, что Украина фактически установила "огневой контроль" над сухопутным коридором между Россией и оккупированным югом Украины.

Война входит в новую фазу

Аналитики ISW в своем недавнем отчете заявили, что война переходит в новую фазу.

Они отмечают, что с 2023 года обе стороны ведут войну на истощение, в которой фронт менялся медленно, а масштабные механизированные прорывы были почти невозможными из-за 20-километровой так называемой "зоны смерти".

Россия использовала тактику истощения – удары по украинской логистике и продвижение малыми группами пехоты. Однако, по данным ISW, такая стратегия привела к огромным потерям российской армии – 35 тысяч военных ежемесячно. Из-за этого РФ уже около пяти месяцев не способна полностью компенсировать потери новыми контрактниками и мобилизованными.

Украина начала выходить из окопной войны

В ISW считают, что Украина постепенно разрушает саму логику позиционной войны.

"Российские продвижения сейчас фактически равны нулю, тогда как украинские силы готовят условия для возможного выхода из позиционной войны", – отмечают аналитики.

По данным ISW, с середины февраля украинские силы возвращают больше территорий, чем российская армия способна захватить.

Аналитики также зафиксировали увеличение количества механизированных контратак ВСУ – впервые с 2023 года.

Украинские войска прорывают российскую оборону

В статье отмечается, что в марте украинским силам удалось провести прорыв в районе Александровки, где бронетехника ВСУ продвинулась на 19 километров вглубь российских позиций. Подобные действия сейчас продолжаются и в районе Боровой.

По мнению экспертов, украинским военным иногда удается преодолевать российскую "зону смерти" нафронте и временно выводить из строя российскую систему разведки и наведения ударов.

Украина опережает Россию в инновациях

ISW отмечает, что успехи Украины объясняются не одним фактором, а комплексом изменений в ведении войны.

"Нет единой причины, почему Украине удалось достичь этих успехов, это скорее сочетание взаимоусиливающих факторов", – пишет ISW.

К ним относятся совершенствование украинских боевых методов и планирование украинскими командирами сложных кампаний, что также предусматривает лучшую оценку условий на поле боя.

Кроме того, в начале 2025 года украинская армия перешла на корпусную структуру управления, а также начала использовать единую цифровую систему боевого управления и обмена разведывательными данными по всей линии фронта. Это позволяет быстрее выявлять слабые места российской обороны и оперативно реагировать на изменения ситуации.

Отдельно эксперты отмечают украинскую кампанию по уничтожению российской ПВО с помощью глубоких ударов по российской нефтеперерабатывающей и оборонной инфраструктуре.

Аналитики также отмечают, что Украина иногда достигла временного тактического преимущества в использовании дронов. Перед проведением операций украинские силы системно уничтожали российские подразделения БпЛА и нарушали спутниковую связь российских войск.

ISW пришел к выводу, что Украина сейчас опережает Россию как в военных технологиях, так и в способности интегрировать их в современные боевые операции.

"Украинские силы опережают Россию по инновационности, как в плане военных технологий, так и в интеграции этих новых технологий в эффективные оперативные концепции, которые могут помочь украинским вооруженным силам выйти из войны на истощение", – отмечают аналитики.

Россия боится обвала южного фронта

На фоне проблем с логистикой российские военные блогеры все чаще предупреждают о риске обвала обороны на юге.

В Rybar заявили, что ситуация станет критической, если украинские силы прорвут оборону между Каменским и Щербаками в Запорожской области.

"Учитывая, что украинские подразделения уже частично парализовали поставки на юг в сухопутном коридоре в Крым, нетрудно представить, что произойдет, если украинской армии удастся прорвать оборонительную линию российской армии между Каменским и Щербаками (в Запорожской области)", – пишет Rybar.

По мнению экспертов, чем успешнее будет украинская кампания против российской логистики, тем больше шансов ВСУ получат для тактических прорывов на фронте.

В то же время ISW предостерегает, что преимущество Украины не является гарантированным надолго, поскольку Россия будет пытаться адаптироваться к новым условиям войны.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ впервые начала отступать в Украине. Разведка Британии впервые подтвердила масштабы потерь российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!