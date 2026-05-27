Российская армия впервые стала отступать в Украине, поскольку с начала войны в Украине погибло почти полмиллиона российских солдат. В то же времястраны Европы должны усиливать контрдиверсионные меры со стороны Кремля.

Об этом заявила глава британского разведывательного Центра правительства и связей Энни Кист-Батлер. Ее слова приводит британская газета The Guardian.

Издание пишет, что это первый случай, когда чиновник Великобритании подтвердил оценку относительно российских потерь в Украине за пятый год вооруженной агрессии.

Кист-Батлер в частности предупредила, что"Россия масштабирует свою ежедневную гибридную деятельность против Великобритании и Европы", направленную на подводные и другие объекты критической инфраструктуры, киберпространство, демократические процессы, цепи поставок и общественное доверие.

"Перед лицом такой агрессии и хаоса мы неустанно работаем с партнерами по разведке и обороне, чтобы снизить и уменьшить российскую угрозу", – сказала она.

Глава разведведомства также добавила, что Соединенное Королевство также"препятствует попыткам России контрабандой провезти западные технологии, отражает ее кибератаки и противодействует безрассудным саботажам и попыткам убийств".

Заметим, что согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России в живой силе, по состоянию на сегодня, составляют 1 млн 358 тыс. 950 человек.

Напомним, ранее правительства Польши и Великобритании подписали новый договор об обороне и безопасности для борьбы с угрозами, в частности со стороны России. Документ является частью усилий британского премьера Кира Стармера по созданию нового оборонного союза против Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Лондон ввел новые санкции против криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые помогали Кремлю обходить ограничения, в частности сети A7, через которую могли проходить транзакции на десятки миллиардов долларов. Все подсанкционные структуры заблокированы, а британским компаниям запрещено любое сотрудничество с ними.

