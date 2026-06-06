Блог | Россияне взвоют: СБС "демилитаризировали" более 100 тыс. оккупантов за год
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Тоже ворвусь в дискуссию о математике.
1. Командующий СБС Роберт Бровди опубликовал статистику работы данного рода сил за год без малого.
В период с 11 июня 2025 года по 4 июня 2026 года зафиксированы (на видео) такие потери живой силы врага: 53 477 российских оккупантов убито, 46 605 ранено.
Итого: демилитаризовано более 100 тысяч (!) российских туловищ.
Буквально считанные европейские армии в принципе могут похвалиться такой численностью солдат.
В сутки СБС истребляли насмерть порядка 150 российских оккупантов.
В течение года менялась пропорция и росла численность убитых. Потери убитыми составляют уже больше половины.
Также на счету СБС:
- 817 танков
- 1379 единиц бронетехники (БТР, БМП и др.)
- 4890 буксируемых орудий
- 342 САУ
- 281 РСЗО
Если сравнить это с силами и средствами армий на "восточном фланге НАТО", то становятся понятны опасения некоторых партнёров относительно наращивания потенциала Украины.
С одной стороны – это подчеркивает эффективность СБС в современной войне. С другой стороны – это свидетельствует о безальтернативности Украины как союзника Европы в деле сдерживания такой страны как Россия.
2. Особо стоит подчеркнуть, что в указанный период СБС поразили 248 элементов ПВО, из них 174 – в 2026 календарном году. Что демонстрирует определенную коррекцию приоритетов, которая открыла новые горизонты.
Зачистка российского ПВО с зимы дала возможность развернуться ударам на среднюю дистанцию (в основном – на ВОТ) и дипстрайкам.
Я упоминал, что последние дни СБС плодотворно трудились в Крыму, истребляя "панцири" и РЛС.
В ночь на 4 июня уничтожен очередной "Панцирь С1" в Стрелковом (на Арабатской стрелке). Ранее была проведена некоторая расчистка в направлении Феодосии.
Результат: в ночь на 4 июня поражены два локомотива – в районе Раздольного и в районе Владиславовки. Перед этим что-то случилось на жд-инфраструктуре в Джанкое. Как следствие – выпала целая ветка жд, снабжение оккупационной группировки в Херсонской области и на Запорожском направлении со стороны Крыма ещё более затруднено.
Плюс атакован сторожевой пограничный корабль в районе н.п. Юркино (рядышком с Керченским проливом), который также мог решать часть задач ПВО.
Крым становится символом уязвимости Кремля.
3. Сегодня (5 июня – Ред.) Путин заявил, что "орешником" стреляли в целях тренировки (я указывал эту логику по итогам событий 24 мая).
Применение средств СБС – это тоже своего рода тренировка, особенно – в части оккупантов на ВОТ.
Представьте на секунду, что подобный потенциал будет развернут напротив Брянска – Воронежа. И что на следующем этапе комплексно перешагнут Луганскую область в направлении Ростовской.
Дорогие россияне взвоют.
Им стоит внимательно читать и серьезно воспринимать то, что им пишет президент Украины.