ВСУ поразили на Донетчине инженерный полк, который строил "линию Суровикина". Видео
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Силы беспилотных систем ВС Украины провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского подразделения, который, в частности, строил так называемую линию Суровикина.
Об успешных поражениях в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба СБС. На своем Telegram-канале воины опубликовали соответствующее видео.
Обстрел инженерно-саперного полка ВС РФ
ПВД в районе населенного пункта Пионерское принадлежал 90-му отдельному инженерно-саперному полку российской 51-й армии.
Это подразделение захватчиков привлекалось к минированию и обустройству "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях, а также выполняло инженерно-саперные задачи возле Бахмута и Авдеевки и осуществляло подготовку специалистов инженерно-технического дела.
Объект обнаружили и атаковали операторы БпЛА из:
- 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра";
- 1-го отдельного центра;
- 412-й бригады Nemesis;
- 413-го полка "Рейд".
Какие еще цели на Донетчине поразили СБС ВСУ
- Операторы 20-й бригады К-2 ударили по стоянке грузовых автомобилей противника.
- Операторы Отряда "13" 414-й бригады СБС "Птицы Мадьяра" поразили логистические объекты оккупантов.
- Операторы 20-й бригады К-2 поразили газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей захватчиков.
Пресс-служба отметила, что эти операции воины провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.
Обстрелы пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий.
Украинские защитники напомнили: ответственность за военные преступления и участие в агрессии против Украины является неотвратимой. "Найдем каждого", – заявил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
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