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ВСУ поразили на Донетчине инженерный полк, который строил "линию Суровикина". Видео

Дарья Дурова
War
1 минута
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ВСУ поразили на Донетчине инженерный полк, который строил 'линию Суровикина'. Видео
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Силы беспилотных систем ВС Украины провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского подразделения, который, в частности, строил так называемую линию Суровикина.

Об успешных поражениях в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба СБС. На своем Telegram-канале воины опубликовали соответствующее видео.

ВСУ поразили на Донетчине инженерный полк, который строил "линию Суровикина". Видео

Обстрел инженерно-саперного полка ВС РФ

ПВД в районе населенного пункта Пионерское принадлежал 90-му отдельному инженерно-саперному полку российской 51-й армии.

Это подразделение захватчиков привлекалось к минированию и обустройству "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях, а также выполняло инженерно-саперные задачи возле Бахмута и Авдеевки и осуществляло подготовку специалистов инженерно-технического дела.

Объект обнаружили и атаковали операторы БпЛА из:

  • 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра";
  • 1-го отдельного центра;
  • 412-й бригады Nemesis;
  • 413-го полка "Рейд".

Какие еще цели на Донетчине поразили СБС ВСУ

  • Операторы 20-й бригады К-2 ударили по стоянке грузовых автомобилей противника.
  • Операторы Отряда "13" 414-й бригады СБС "Птицы Мадьяра" поразили логистические объекты оккупантов.
  • Операторы 20-й бригады К-2 поразили газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей захватчиков.

Пресс-служба отметила, что эти операции воины провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

Обстрелы пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий.

Украинские защитники напомнили: ответственность за военные преступления и участие в агрессии против Украины является неотвратимой. "Найдем каждого", – заявил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

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