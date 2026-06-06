ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым: видео

Силы специальных операций Украины сообщили о новых успехах на южном направлении. Украинские операторы беспилотников установили частичный воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, которым российские войска обеспечивают логистику в Крым.

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Речь идет об одном из ключевых путей поставки техники и горючего. Соответствующие кадры показали в ССО.

По данным ССО, операторы БпЛА 3-го отдельного полка осуществляют поражение техники и инфраструктуры противника на маршруте Мелитополь – Чонгар. В результате действий украинских подразделений существенно затруднена логистика российских войск, в частности поставки топлива на временно оккупированный Крым.

В Силах специальных операций отмечают, что беспилотники системно работают по транспортным путям оккупантов, уничтожая технику и нарушая маршруты поставок.

Известно, что удары направлены на ослабление логистических возможностей российской армии на южном направлении, что непосредственно влияет на обеспечение подразделений противника на оккупированных территориях.

В ССО подчеркивают, что это лишь начальный этап подобных операций и дальнейшие действия будут продолжены.

"Дальше будет!" – коротко подытожили украинские защитники.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск "логистического локдауна", который направлен наносить сокрушительные удары по военным объектам российской оккупационной армии. Речь идет об ударах по логистике, складам, технике, командным пунктам и маршрутам снабжения захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что благодаря новым средствам поражения, которые появились на вооружении украинской армии, ВСУ удалось взять под огневой контроль над важнейшим логистическим маршрутом российской оккупационной армии, соединяющим территорию РФ с временно оккупированными территориями Украины, а также северную часть полуострова Крым. Теперь враг вынужден скрытно перемещать военные грузы по второстепенным грунтовым дорогам.

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