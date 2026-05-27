Украина запускает 'логистический локдаун' против армии РФ: Федоров раскрыл детали

Украина анонсировала запуск "логистического локдауна", направленного наносить сокрушительные удары по военным объектам российской оккупационной армии. Речь идет об ударах по логистике, складах, технике, командных пунктах и маршрутах снабжения захватчиков.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Параллельно он заявил и о масштабировании middle strike-ударов по тылу войск РФ.

"Запускаем отдельную программу "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия", – подчеркнул министр.

Федоров отметил, что в последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте, а цена продвижения для противника неуклонно растет: если в октябре оккупанты теряли около 67 военных на каждый квадратный километр продвижения, то в апреле этот показатель вырос до 179.

В то же время Россия ежемесячно несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных.

Также за последние месяцы украинские силы в четыре раза нарастили темпы уничтожения российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения в оперативной глубине. Сейчас прослеживается четкая тенденция – чем больше разрушается логистическая инфраструктура врага, тем меньше штурмовых действий фиксируется на линии боевого соприкосновения.

Одним из ключевых факторов таких изменений стали стратегические решения по масштабированию возможностей middle strike. Дополнительное преимущество Украине, по оценке Федорова, обеспечило и отключение доступа россиян к Starlink, что усилило технологическое преимущество украинских сил на поле боя.

"Поэтому наша задача сейчас – по заданию президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун. В рамках первого этапа программы Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike", – говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства сообщил, что финансирование получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБалы. Это касается команд, которые специализируются на поражении противника в оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты в этом направлении. По его словам, первые подразделения уже получили средства и начали прямые закупки необходимых средств.

Кроме того, в рамках второго этапа программы государство централизованно запускает тендеры на закупку крупной партии средств middle strike. Отмечается, что открытые конкурсы должны обеспечить не только быстрое масштабирование производства, но и конкуренцию между производителями, прозрачность процесса, уменьшение коррупционных рисков и разумное использование средств из бюджета.

"Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности", – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины заказало рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для военных. Государство смогло сэкономить 16% от первоначальной суммы и приобрести значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально. Такие снаряды сейчас являются одним из самых больших запросов от военных.

