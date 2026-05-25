Сэкономили миллиарды: в Минобороны заказали рекордное количество дальнобойных артснарядов для фронта

Министерство обороны Украины заказало рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для военных. Государство смогло сэкономить 16% от первоначальной суммы и приобрести значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что такие снаряды сейчас являются одним из самых больших запросов от военных.

По словам Федорова, в рекордной закупке приняли участие несколько компаний, а победителями стали шесть производителей. Со всеми уже подписали контракты на поставку боеприпасов для украинских защитников.

Министр пояснил, что чем больше участников закупки и чем понятнее правила, тем более выгодные условия может получить государство. Именно благодаря открытой конкуренции удалось сэкономить миллиарды гривен.

"Конкуренция и прозрачные условия позволили сэкономить 16% от начальной суммы – это миллиарды гривен. В результате удалось дополнительно законтрактовать еще десятки тысяч выстрелов. Вскоре враг почувствует эту разницу на себе", – подчеркнул он.

Кроме артснарядов в Минобороны по такому принципу планируют закупать FPV-дроны, mid-strike и deep-strike беспилотники. Уже летом в ведомстве хотят переходить к тендерным процедурам во всех возможных оборонных закупках.

"Строим систему, где оружие закупают по реальным ТТХ и эффективности, а правила одинаковы для всех производителей. Это минимизация человеческого фактора, честная конкуренция, эффективное использование средств и быстрее поставки оружия на фронт", – отметил Федоров.

Часть закупок будут проводить через электронную систему Prozorro. В то же время в Минобороны подчеркнули, что безопасность оборонных предприятий и работников остается приоритетом, поэтому новые процедуры будут внедрять постепенно, учитывая все риски.

