Оккупанты атаковали АЗС на Харьковщине: трое пострадавших, повреждены машины. Фото

В городе Богодухов на Харьковщине в понедельник, 20 апреля, прогремели взрывы. Государство-агрессор РФ атаковало автозаправку, там поднялся пожар и три человека пострадали.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Правоохранители уточнили, что противник применил беспилотники, чтобы ударить по АЗС.

Что известно о последствиях обстрела

Из-за попадания российского БпЛА пострадали трое гражданских мужчин 43, 45 и 64 лет. Раненых доставили в больницу.

"На месте происшествия загорелся пожар. Повреждены машины", – проинформировали представители Нацпола.

На месте обстрела работала следственно-оперативная группа. Полицейские задокументировали последствия российской агрессии и начали расследование. Уголовное производство ведется по статье 438 УКУ (военные преступления).

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 20 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами город Прилуки в Черниговской области. Под ударом оказался районный отдел полиции. Часть здания разрушена, повреждены также рядом расположенные здания и авто.

– Утром в понедельник российские войска обстреляли Полтавщину. На территории одного из предприятий в результате падения обломков зафиксированы повреждения.

– Кроме того, оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки есть погибший, еще четыре человека пострадали, среди них – 10-летний ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!