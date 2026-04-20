Оккупанты ударили по Прилукам: произошел пожар на территории райотдела полиции, есть пострадавший. Фото

Днем 20 апреля страна-агрессор Россия атаковала дронами город Прилуки Черниговской области. Под ударом оказался районный отдел полиции. Часть здания разрушена, повреждены также рядом расположенные здания и авто.

Об этом отметили председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, а также Суспільне Чернигов. На данный момент известно об одном гражданском пострадавшем.

Что известно

В результате удара беспилотниками по отделу полиции возник пожар. Повреждены также автомобили и гражданская инфраструктура .

"Сегодня днем россияне ударили беспилотниками по Прилукам. В результате атаки – пожар на территории райотдела полиции. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем гражданском. Другая информация уточняется", – написал Чаус.

Отмечается, что в результате удара оккупантов по отделу полиции получили повреждения также здания, расположенные рядом: библиотека, налоговая, суд, учреждения местного бизнеса и частные дома.

"В зданиях разбиты окна, видны обломки и последствия ударов взрывной волны", – говорится в медиа.

Предыдущая атака в Прилуках

Российские оккупанты часто обстреливают город Прилуки. Так, утром 7 апреля террористическая армия России атаковала город, целью врага стало здание городского совета. В результате обстрела вспыхнул второй этаж здания Прилуцкого городского совета. Также очевидцы рассказали, что в городе прогремели три взрыва.

За медицинской помощью обратились 15 человек. Как уточнили впоследствии в полиции Черниговской области, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка.

Среди всех травмированных в тот день больше всего пострадала 31-летняя Яна Шкарлат. У женщины 65% ожогов тела. Ее из Чернигова перевезли в больницу в Винницу, а затем в Германию. По информации местных медиа, организм женщины не выдержал и она умерла.

По предварительным данным, для обстрела российские оккупанты применили дроны-камикадзе. Около 9:45 утра Воздушные силы ВСУ сообщали, что из Сумской области в направлении Черниговщины движутся БпЛА. Как писали мониторинговые каналы, в направлении Прилук россияне запустили по меньшей мере три беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 апреля оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками . В результате вражеской атаки погиб 16-летний парень, еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Также мы писали о том, что в ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска атаковали Чернигов дронами-камикадзе. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары, часть жителей осталась без света.

