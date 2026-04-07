Оккупанты атаковали горсовет и налоговую на Черниговщине: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Утром 7 апреля террористическая армия России атаковала город Прилуки Черниговской области. Целью врага стало здание городского совета. В Новгород-Сиверском россияне атаковали здание налоговой инспекции.

Вследствие обстрелов возникли масштабные пожары. Об этом сообщает издание "Суспільне Чернігів".

Последствия атаки в Прилуках

По информации очевидцев, после обстрела загорелся второй этаж здания Прилукского городского совета. Также очевидцы рассказали, что в городе прогремели три взрыва.

По предварительным данным, для обстрела российские оккупанты применили дроны-камикадзе. Около 9:45 утра Воздушные силы ВСУ сообщали, что с Сумской области в направлении Черниговщины двигаются БПЛА.

Мониторинговые каналы писали, что в направлении Прилук россияне запустили минимум три беспилотника.

В областной военной администрации заявили, что в результате обстрела могут быть раненые, но информация пока уточняется. На месте удара работают спасатели и все необходимые службы.

Удар по Новгород-Сиверскому

В этом городе путинская армия выбрала в качестве цели террора здание налоговой инспекции. Как и в Прилуках тут возник пожар после удара беспилотников. На месте также работают спасатели и все профильные службы.

Напомним, в течение ночи 7 апреля российская террористическая армия более 10 раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Вследствие обстрелов путинские войска убили 11-летнего мальчика. Также пострадали 5 взрослых людей.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля в Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

