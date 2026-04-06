'Если бы я остался там еще на минуту – уже не давал бы интервью': энергетик из Запорожья рассказал о российской атаке на подстанцию

В Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

Несмотря на опасность, энергетики продолжали работать прямо под обстрелами. О последствиях атаки сообщает "Суспільне Запоріжжя".

Электромонтер Олег Каплуновский, который более 40 лет работает в энергетике, вспоминает момент первого удара...

"Услышал звук реактивного двигателя дрона, посмотрел в окно – напротив стоял трансформатор. И вижу, как прямо в него влетает. Сразу повыбивало окна, трансформатор загорелся", – говорит работник.

Следующий удар произошел уже через несколько минут...

"Я не смог ее (машину, –ред.) отогнать –после первого взрыва не заводилась. Оставил и пошел на главный щит. И как раз туда еще один прилет. Пробило лобовое стекло, в двери осталась дырка. Если бы я остался там еще на минуту – уже не давал бы интервью", – объяснил мужчина.

Атака продолжалась более полусуток – с утра до глубокой ночи.

"Мы остались без света вплоть до утра. Сгорели два трансформатора. Сейчас работаем фактически на одном. Оборудование старое, некоторые узлы работают с перегрузкой, поэтому постоянно контролируем нагрузку. Работы прибавилось очень много", – отметил Олег Каплуновский.

Под обстрел попали также ремонтные бригады, которые прибыли ликвидировать последствия.

"Большое количество пожаров было. Несколько ударов и БпЛА, и ракеты. По первому этапу попаданий около 50% потребителей было обесточено. Когда был второй прилет –все потребители, около 52 тысяч, остались без света", – говорит заместитель главного инженера Александр Стригун.

Сложность восстановления заключается не только в опасности для персонала, но и в дефиците оборудования, которое невозможно быстро заменить. Поэтому восстановительные работы занимают больше времени, чем в обычных условиях. Несмотря на постоянные атаки, энергетики продолжают работать в экстремальных условиях, обеспечивая стабильность энергоснабжения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля российские войска в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ряд потребителей в Черниговской, Киевской и Одесской областях остались без электроэнергии. Кроме того, во второй половине дня введены аварийные отключения в Киеве, Киевской и Житомирской областях, а в Черкасской области начались почасовые графики.

